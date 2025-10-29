  • KHI: Clear 26.8°C
  • LHR: Clear 21.4°C
  • ISB: Clear 18.8°C
  • KHI: Clear 26.8°C
  • LHR: Clear 21.4°C
  • ISB: Clear 18.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ویمنز ورلڈ کپ: جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو شکست دے کر پہلی بار فائنل کیلئے کوالیفائی کرلیا

اسپورٹس ڈیسک شائع October 29, 2025
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو

ویمنز ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل میں جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 125 رنز سے شکست دے کر پہلی بار فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، پروٹیز ویمنز کپتان لورا وولوراڈٹ نے تاریخی 143 گیندوں پر 169 رنز کی اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو پہلی بار فائنل میں جگہ دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔

گوہاٹی میں کھیلے گئے میچ میں انگلش ٹیم جنوبی افریقہ کے 320 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 194 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگئی، ابتدائی 3 بیٹرز کھاتہ بھی کھول نہ سکیں، ٹاپ آرڈر کی ناکامی کے بعد مڈل آرڈر میں کپتان نیٹ سیور برنٹ نے مزاحمت کرتے ہوئے 64 رنز کی نمایاں اننگز کھیلی، ایلس کیپسی نے بھی 50 رنز بنا کر کپتان کا ساتھ دیا، جبکہ ڈینی وائٹ 34 رنز بنا کر ہمت ہار گئی۔

مڈل آرڈر کے پویلین لوٹنے کے بعد لوئر مڈل آرڈر بھی ٹاپ آرڈر کی طرح بُری طرح ناکام رہا اور پوری ٹیم 194 کے مجموعے پر ٹرافی کی حسرت لیے گھر واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئی۔

پروٹیز باؤلر میریزن کیپ نے صرف 20 رنز کے عوض 5 کھلاڑیوں کی پویلین کی راہ دکھائی۔

اس سے قبل، جنوبی افریقی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کپتان لورا وولوراڈٹ کی ریکارڈ 143 گیندوں پر 169 رنز کی اننگز کی بدولت 7 وکٹوں کے نقصان پر 319 رنز اسکور بورڈ پر سجائے۔

لورا وولوراڈٹ نے اننگز کے آغاز کے ساتھ ہی انگلش باؤلرز پر تابڑ توڑ حملے جاری رکھے اور میدان کے چاروں اطراف شاٹس کھیل کر مجموعی ٹوٹل کو آگے بڑھانے میں کامیاب رہیں، دائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والی جارحانہ بیٹر نے 20 چوکے اور 4 چھکے بھی ریکارڈ بک میں شامل کیے۔

تزمین برٹس 45، میریزن کیپ 42 اور کلوئی ٹریون نے 33 رنز بنا کر ٹیم کے مجموعے میں اضافہ کیا۔

واضح رہے کہ ویمنز ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل 30 اکتوبر کو میزبان بھارت اور فیورٹ آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا، جبکہ میگا ایونٹ کی ٹرافی کے لیے جنگ 2 نومبر کو ڈی وائے پٹیل اسٹیڈیم میں لڑی جائے گی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد اور کابل میں جاری مذاکرات کو بچانے کی آخری کوشش جاری، طالبان کی ضد بڑی رکاوٹ

2

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

3

پاک-بھارت جنگ میں 7 ’بالکل نئے اور خوبصورت طیارے‘ مار گرائے گئے، ٹرمپ

4

’لاہور میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال وسائل کا مجرمانہ ضیاع ہے‘

5

این سی سی آئی اے افسران کو ڈکی بھائی کی اہلیہ سے ’رشوت لینے پر‘ گرفتار کیے جانے کا انکشاف

6

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

7

پنجاب حکومت کا بغیر گرین اسٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ

8

غزہ میں عالمی استحکام فورس کیلئے پاکستانی فوجی دستے بھیجے جانے کا امکان

کارٹون

کارٹون : 29 اکتوبر 2025
کارٹون : 28 اکتوبر 2025