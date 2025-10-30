ٹرمپ کے ساتھ چین-امریکا تعلقات کی مضبوط بنیاد رکھنے کو تیار ہوں، چینی صدر کی ملاقات میں گفتگو
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے جمعرات کو جنوبی کوریا کے ایک ایئربیس پر ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے دنیا کی دو سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں کمی لانے کے حوالے سے امید ظاہر کی۔
خبر رساں ادارے ’رائٹرز‘ کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے ساحلی شہر بوسان میں ہونے والی یہ ملاقات، جو 2019 کے بعد ان کی پہلی دوبدو ملاقات تھی، ٹرمپ کے دورہ ایشیا کا آخری مرحلہ تھی، اس دورے میں ٹرمپ نے جنوبی کوریا، جاپان اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے ساتھ تجارتی پیش رفت کے معاہدوں کو بھی نمایاں کیا۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا کہ ’اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری ملاقات بہت کامیاب رہے گی، البتہ وہ ایک سخت مذاکرات کار ہیں‘۔ دوسری جانب شی جن پنگ نے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا کہ دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان کبھی کبھار اختلافات ہونا معمول کی بات ہے۔
شی جن پنگ نے بتایا کہ چند دن قبل دونوں ممالک کے مذاکرات کار ایک دوسرے کے بنیادی خدشات کو حل کرنے کے لیے بنیادی اتفاق رائے تک پہنچے ہیں، انہوں نے کہا کہ ’میں صدر ٹرمپ کے ساتھ مل کر چین-امریکا تعلقات کی مضبوط بنیاد رکھنے کے لیے کام جاری رکھنے کو تیار ہوں‘۔
ایشیا پیسفک اکنامک کوآپریشن (اے پیک) اجلاس کے موقع پر ہونے والی یہ ملاقات تقریباً 2 گھنٹے جاری رہی، ملاقات کے بعد ٹرمپ نے شی جن پنگ سے مصافحہ کیا اور انہیں ان کی گاڑی تک چھوڑنے آئے، جس کے بعد ٹرمپ کو ایئرپورٹ پر سرخ قالین کے ساتھ الوداع کیا گیا۔
دونوں ممالک نے تاحال بات چیت کی تفصیلات جاری نہیں کیں۔
چینی اسٹاک مارکیٹ 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی اور یوآن کی قدر بھی تقریباً ایک سال کی بلند ترین سطح پر آگئی کیونکہ سرمایہ کاروں کو امید ہے کہ تجارتی کشیدگی میں کمی آئے گی، دنیا بھر کی منڈیاں، وال اسٹریٹ سے لے کر ٹوکیو تک حالیہ دنوں میں ریکارڈ سطحوں پر پہنچ چکی ہیں۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد بار عندیہ دیا کہ وہ شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں کسی سمجھوتے تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اتوار کو کوالالمپور میں دونوں ممالک کے اعلیٰ حکام کے درمیان مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی تھی۔
تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور جغرافیائی مقابلے کی فضا برقرار ہے، اس لیے کسی طویل المدت مفاہمت کے امکانات محدود ہیں۔
تجارتی جنگ نے اس وقت دوبارہ شدت اختیار کی جب چین نے ہائی ٹیک صنعتوں میں استعمال ہونے والے نایاب معدنیات کی برآمدات پر مزید پابندیاں عائد کرنے کی تجویز دی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے جواب میں 100 فیصد اضافی محصولات اور امریکی سافٹ ویئر سے تیار کردہ مصنوعات کی چین کو برآمد پر ممکنہ پابندیوں کی دھمکی دی، جس سے عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔
ملاقات سے قبل ٹرمپ نے اپنے پلیٹ فارم ’ٹروتھ سوشل‘ پر لکھا کہ ’جی ٹو جلد ملاقات کرنے والے ہیں‘، ایک اور پیغام میں انہوں نے اعلان کیا کہ امریکا فوری طور پر جوہری ہتھیاروں کے تجربات میں اضافہ کرے گا، کیونکہ چین کا جوہری ذخیرہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، تاہم انہوں نے اس اعلان سے متعلق کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے مطابق چین نے نایاب معدنیات کی برآمدی پابندیوں کو ایک سال کے لیے مؤخر کرنے اور امریکی کسانوں کے لیے اہم سویابین کی خریداری دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے، یہ سب ایک ’بنیادی فریم ورک‘ کے تحت طے پانے والے سمجھوتے کا حصہ ہے جسے دونوں رہنما حتمی شکل دیں گے۔
رائٹرز کے مطابق سربراہی اجلاس سے قبل چین نے کئی ماہ بعد پہلی بار امریکا سے سویابین کی خریداری کی ہے۔
وائٹ ہاؤس کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات ٹرمپ اور شی جن پنگ کے درمیان آئندہ سال مزید ملاقاتوں کی بنیاد رکھ سکتی ہے، جن میں ممکنہ طور پر دونوں ممالک کے دورے بھی شامل ہوں گے، تاہم ٹرمپ فوری نتائج چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر کی کاروباری برادری ان مذاکرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ امریکی مصنوعات پر چینی محصولات میں کمی کے بدلے بیجنگ سے فینٹانائل کے خام کیمیکل کی ترسیل روکنے کا وعدہ چاہتے ہیں، فینٹانائل ایک انتہائی مہلک مصنوعی منشیات ہے جو امریکا میں اموات کی سب سے بڑی وجہ بن چکی ہے۔
انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا کہ ملاقات میں ٹک ٹاک کے معاملے پر بھی کوئی معاہدہ طے پا سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے چینی مالکان نے اپنی امریکی شاخ فروخت نہ کی تو ایپ پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔
گزشتہ تجارتی معاہدے، جن کے تحت محصولات میں کمی اور نایاب معدنیات کی فراہمی بحال ہوئی تھی، 10 نومبر کو ختم ہونے والے ہیں، اسکاٹ بیسنٹ نے بتایا کہ چین نے فینٹانائل کے کیمیکل کی سپلائی کم کرنے پر اتفاق کیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ امریکا نے اس کے بدلے کیا رعایت دی ہے۔
چین 20 فیصد فینٹانائل ٹیکس ختم کرنے، حساس امریکی ٹیکنالوجی پر برآمدی پابندیاں نرم کرنے اور چینی جہازوں پر نئی امریکی بندرگاہی فیسوں میں نرمی کا خواہاں ہے۔
دوسری جانب خطے میں تائیوان کے معاملے پر کشیدگی بدستور موجود ہے، اتوار کو چینی سرکاری میڈیا نے اطلاع دی کہ چین کے ایچ-6 کے بمبار طیاروں نے تائیوان کے قریب مشقیں کیں۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ تائیوان کو امریکا-چین بات چیت سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اگرچہ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ٹرمپ ممکنہ طور پر بیجنگ کے دباؤ میں جزیرے کے حوالے سے رعایت دے سکتے ہیں، امریکی قانون کے تحت واشنگٹن تائیوان کو اپنے دفاع کے لیے ضروری وسائل فراہم کرنے کا پابند ہے۔