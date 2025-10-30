  • KHI: Partly Cloudy 33.2°C
خیبرپختونخوا اسمبلی: شبلی فراز کی سینیٹ نشست پر پولنگ جاری، 3 امیدواروں میں مقابلہ

عارف حیات شائع October 30, 2025 اپ ڈیٹ October 30, 2025 12:31pm
خیبر پختونخوا کے 145 ارکانِ اسمبلی ووٹ دینے کے اہل ہیں، کامیابی کیلئے کم از کم 75 ووٹ درکار ہیں۔ —فوٹو: عارف حیات/ڈان نیوز
خیبر پختونخوا کے 145 ارکانِ اسمبلی ووٹ دینے کے اہل ہیں، کامیابی کیلئے کم از کم 75 ووٹ درکار ہیں۔ —فوٹو: عارف حیات/ڈان نیوز

آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہونے والے سینیٹ کے ضمنی انتخاب میں جنرل نشست کے لیے 3 امیدوار میدان میں ہیں۔

یہ نشست تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کو 9 مئی 2023 کے فسادات سے متعلق مقدمات میں سزا سنائے جانے کے بعد نااہل قرار دینے کے بعد خالی ہوئی تھی۔

اگرچہ انتخاب میں 3 امیدوار حصہ لے رہے ہیں، تاہم اصل مقابلہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار خرم ذیشان اور اپوزیشن کے حمایت یافتہ تاج محمد آفریدی کے درمیان ہونے کی توقع ہے۔

پی ٹی آئی کے ایک اور امیدوار عرفان سلیم، جو انتخابی فہرست میں شامل ہیں، خرم ذیشان کے کورنگ امیدوار کے طور پر حصہ لے رہے ہیں۔

ووٹنگ صبح 9 بج کر 30 منٹ پر شروع ہوئی جو شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔

صوبائی الیکشن کمشنر سعید گل پولنگ کے لیے ریٹرننگ افسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

کُل 145 خیبر پختونخوا کے ارکانِ اسمبلی سینیٹ کی اس نشست کے لیے ووٹ دینے کے اہل ہیں، جب کہ کامیابی کے لیے کم از کم 75 ووٹ درکار ہوں گے۔

اب تک 3 ووٹ کاسٹ کیے جا چکے ہیں۔

پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی احسان اللہ خان نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، اسی طرح جمعیت علمائے اسلام (جے یو آئی-ف) کے گرپال سنگھ نے بھی اپنا ووٹ ڈالا۔

دوسرے دو امیدوار، آزاد عابد خان یوسفزئی اور پیپلز پارٹی کے نثار خان الیکشن لڑنے سے دستبردار ہوگئے ہیں۔

گزشتہ روز سپریم کورٹ کے ایک آئینی بینچ نے شبلی فراز کے وکیل کی آج کے ضمنی انتخاب کو روکنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔

شبلی فراز نے اپنی نااہلی اور بطور سینیٹر ڈی نوٹیفکیشن کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔

تاہم، ہائی کورٹ نے اس ماہ کے اوائل میں انہیں اور 2 دیگر ارکانِ قومی اسمبلی کو کوئی ریلیف دینے سے انکار کر دیا تھا، اور الیکشن کمیشن کو خالی نشستیں پُر کرنے کی اجازت دے دی۔

عدالت نے شبلی فراز سے کہا تھا کہ وہ پہلے متعلقہ عدالت میں خود پیش ہوں، پھر ریلیف کی درخواست دیں۔

