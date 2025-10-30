  • KHI: Partly Cloudy 33.5°C
  • LHR: Clear 29.4°C
  • ISB: Clear 26.2°C
  • KHI: Partly Cloudy 33.5°C
  • LHR: Clear 29.4°C
  • ISB: Clear 26.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

حکومت کا اسٹارٹ اپس اور فری لانسرز کے لیے 250 مشترکہ ورکنگ مراکز قائم کرنے کا منصوبہ

عمید علیشائع 30 اکتوبر 2025 12:44pm
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

حکومت نے اسٹارٹ اپس اور فری لانسرز کے لیے 250 مشترکہ ورکنگ مراکز قائم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا، جن میں سے 40 مراکز جون 2025 تک مکمل کیے جا چکے ہیں۔

وزارتِ آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام نے رواں مالی سال میں 47 مشترکہ ورکنگ مراکز قائم کرنے کا ہدف مقرر کر دیا ہے، جن میں سے 40 مراکز جون 2025 تک مکمل کیے جا چکے ہیں۔

حکام کے مطابق فروری 2027 تک ملک بھر میں 250 مراکز قائم کرنے کا منصوبہ ہے۔

پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ نے اس منصوبے کے لیے درخواستیں طلب کر لی ہیں، جس میں پبلک اور پرائیویٹ ادارے مشترکہ ورکنگ مراکز کے قیام کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔

یہ منصوبہ وزیراعظم کے اسٹارٹ اپ سپورٹ پروگرام کا حصہ ہے اور اس کے ذریعے فری لانسرز اور اسٹارٹ اپس کو جدید سہولیات اور نیٹ ورکنگ مواقع فراہم کیے جائیں گے۔

پارٹنر بینکوں کے ذریعے 1 کروڑ روپے تک بلاسود قرض فراہم کیا جائے گا، منصوبہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت چلایا جا رہا ہے، جس میں حکومت اور نجی شعبہ مل کر ٹرینرز کی فیس ادا کریں گے۔

بڑے شہروں میں مراکز تقریباً 3 ہزار 500 مربع فٹ پر مشتمل ہوں گے، جب کہ چھوٹے شہروں میں تربیت اور کاروباری رہنمائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔

نیشنل مشترکہ ورکنگ مراکز کے قیام سے ملک میں ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ کو نئی رفتار ملنے کی توقع ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد اور کابل میں جاری مذاکرات کو بچانے کی آخری کوشش جاری، طالبان کی ضد بڑی رکاوٹ

2

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

3

پاک-بھارت جنگ میں 7 ’بالکل نئے اور خوبصورت طیارے‘ مار گرائے گئے، ٹرمپ

4

’لاہور میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال وسائل کا مجرمانہ ضیاع ہے‘

5

این سی سی آئی اے افسران کو ڈکی بھائی کی اہلیہ سے ’رشوت لینے پر‘ گرفتار کیے جانے کا انکشاف

6

جونی لیور کا پسندیدہ پاکستانی ڈراما کون سا ہے؟ اداکار نے بتادیا

7

پنجاب حکومت کا بغیر گرین اسٹیکر گاڑیاں بند کرنے کا فیصلہ

8

غزہ میں عالمی استحکام فورس کیلئے پاکستانی فوجی دستے بھیجے جانے کا امکان

کارٹون

کارٹون : 30 اکتوبر 2025
کارٹون : 29 اکتوبر 2025