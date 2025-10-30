  • KHI: Partly Cloudy 32.8°C
  • LHR: Clear 26.6°C
  • ISB: Clear 21.8°C
ملک بھر میں سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

ویب ڈیسکشائع 30 اکتوبر 2025 03:18pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
ملک بھر میں سونے کی قیمت میں مزید کمی ہوگئی، فی تولہ سونے کی قیمت ایک ہزار روپے کی کمی سے 4 لاکھ 18 ہزار 862 روپے پر آگیا۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق جمعرات کو 24 قیراط کا فی تولہ سونے کی قیمت میں ایک ہزار روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی جس سے فی تولہ سونے کی نئی قیمت 4 لاکھ 18 ہزار 862 روپے ہوگئی۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز 24 قیراط کا فی تولہ سونے کی قیمت میں 3500 روپے کا اضافہ ہوا تھا جس سے قیمت 4 لاکھ19 ہزار 862 روپے پر پہنچ گئی تھی۔

اسی طرح، 10 گرام سونے کی قیمت بھی 857 روپے کی کمی سے 3 لاکھ 59 ہزار 1006 روپے ہوگئی جو گزشتہ روز 3 ہزار روپے کے اضافے کے بعد 3 لاکھ 59 ہزار 963 روپے ہوگئی تھی۔

دوسری جانب، عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں 10 ڈالر کی کمی ریکارڈ کی گئی جس سے فی اونس سونا 3 ہزار 965 ڈالر پر آگیا۔

ادھر، فی تولہ چاندی کی قیمت 5 ہزار 34 روپے پر مستحکم ہے جب کہ 10 گرام چاندی کی قیمت 4 ہزار 315 روپے پر برقرار ہے، علاوہ ازیں عالمی مارکیٹ میں بھی فی اونس چاندی 47.72 ڈالر پر مستحکم رہی۔

