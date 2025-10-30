  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Clear 23.2°C
  • ISB: Clear 18.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Clear 23.2°C
  • ISB: Clear 18.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’کراچی گندہ شہر ہے‘ عفت عمر بھی صبا قمر کے نقش قدم پر چل پڑیں

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 30 اکتوبر 2025 07:00pm

اداکارہ صبا قمر کے بعد عفت عمر نے کراچی کو ناپسندیدہ شہر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کا دارالحکومت ’گندہ شہر‘ ہے۔

صبا قمر نے چند روز قبل ایک پوڈکاسٹ میں کہا تھا کہ انہیں کراچی پسند نہیں، وہ وہاں صرف کام کے لیے جاتی ہیں، کام کرکے واپس وفاقی دارالحکومت اسلام آباد آجاتی ہیں۔

میزبان نے جب ان سے پوچھا کہ کیا کبھی انہوں نے مستقل بنیادوں پر کراچی منتقل ہونے کا نہیں سوچا؟ جس پر صبا قمر نے ’استغفراللہ‘ کہتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں سندھ کا دارالحکومت پسند نہیں۔

اداکارہ کی جانب سے کراچی شہر کو پسند نہ کیے جانے اور اس کے نام پر ’استغفر اللہ‘ پڑھنے کے بعد سوشل میڈیا صارفین سمیت اداکاروں نے بھی انہیں آڑے ہاتھوں لیا تھا۔

ان کے بعد اب اداکارہ عفت عمر نے بھی کہا ہے کہ انہیں کراچی پسند نہیں، سندھ کا دارالحکومت گندہ شہر ہے۔

عفت عمر نے صبا قمر پر کی جانے والی تنقیدی پوسٹ کو ایکس پر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اگر اداکارہ کو کراچی پسند نہیں تو کیا انہیں زبردستی شہر پسند کروایا جائے گا؟

انہوں نے لکھا کہ اداکارہ کی طرح بہت سارے لوگ کام کے لیے کراچی جاتے ہیں اور اگر انہیں کراچی پسند نہیں تو نہیں پسند اور یہ کہ کراچی بہت گندہ شہر ہے۔

عفر عمر کی جانب سے کراچی کو گندہ شہر قرار دینے پر بھی صارفین نے اظہار برہمی کیا اور ان پر تنقید کی گئی، جس پر اداکارہ نے تنقید کرنے والوں کو کرارے جوابات بھی دیے۔

اداکارہ نے تسلیم کیا کہ کراچی میٹروپولیٹن شہر ہے، وہاں کام اور روزگار کے مواقع زیادہ ہیں، اس لیے ان سمیت دیگر لوگ کام کے لیے کراچی جاتے ہیں اور اگر انہیں کام کے حوالے سے پسند کا انتخاب دیا جائے گا تو وہ کراچی کو منتخب نہیں کریں گی۔

عفت عمر نے خود پر تنقید کرنے والوں کو بھی جوابات دیے اور کہا کہ ان کی بات کو صرف کراچی تک محدود رکھا جائے، ان کی بات کو قومپرستی اور حب الوطنی سے نہ جوڑا جائے۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ کہ اگر لوگ لاہور کو برا کہیں گے تو لاہوریوں کو برا نہیں لگے گا اور وہ کوئی سخت رد عمل نہیں دیں گے۔

سخت تنقید کے بعد عفت عمر نے ایکس پوسٹ میں لکھاکہ انہوں نے صرف کراچی شہر کے حوالے سے بات کی، انہوں نے کراچی کے شہریوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی، اس لیے ان کی بات کو غلط نہ سمجھا جائے۔

انہوں نے مثال دی کہ انہیں فرانکفرٹ شہر بھی پسند نہیں، اس لیے ہر بات کا پتنگڑ بنانے کی ضرورت نہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

2

کیا نصیبو لال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے؟ گلوکارہ نے حقیقت بتا دی

3

طالبان حکومت کے خاتمے اور دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کیلئے معمولی قوت چاہیے، وزیر دفاع

4

نوشہرہ: بڑے بھائی کو قتل کرنے پر پشیمان قاتل نے مقتول کی قبر پر خودکشی کرلی

5

افغانستان کیساتھ استنبول میں مذاکرات ناکام، دہشتگردوں کیخلاف کارروائی جاری رہے گی، عطا تارڑ

6

ملک بھر میں سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

7

5 سے 6 بار معاہدے پر اتفاق ہوا، کابل کی ہدایت کے بعد افغان وفد پیچھے ہٹ گیا، وزیر دفاع

8

’غزہ نسل کشی‘ میں اسرائیل سمیت 63 ممالک ملوث ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات

کارٹون

کارٹون : 30 اکتوبر 2025
کارٹون : 29 اکتوبر 2025