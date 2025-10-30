  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
طلبہ کو اے آئی کی تربیت کیلئے سعودی عرب بھجوائیں گے، وزیراعظم

ویب ڈیسک شائع October 30, 2025 اپ ڈیٹ October 30, 2025 09:06pm
— فوٹو: اسکرین شاٹ، ڈان نیوز
— فوٹو: اسکرین شاٹ، ڈان نیوز

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ طلبہ کی فنی تربیت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے، سو فیصد میرٹ پر ایک لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جارہے ہیں، طلبہ کو اےآئی کی تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوائیں گے۔

اسلام آباد میں پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہونہار طلبہ کو قوم کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں، سو فیصد میرٹ پر ایک لاکھ لیپ ٹاپ ہونہار طلبہ میں تقسیم کیے جا رہے ہیں، طلبہ کی کامیابی والدین اور اساتذہ کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ اس بار یہ پروگرام تاخیر کا شکار ہوا کیونکہ لیپ ٹاپ کے بیگ پر تشہیری لوگو لگا ہوا تھا جسے میں نے ہٹانے کی ہدایت کی۔

انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ لیپ ٹاپس پر 40، 50 ارب روپے خرچ ہوچکے ہوں گے لیکن قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو عظیم تر بنانے کے لیے 500 ارب روپے بھی خرچ کیے جائیں تو وہ بھی کم ہیں۔

وزیراعظم نے کہا کہ سعودی عرب اے آئی پر اربوں ڈالر لگا رہا ہے اور اس نے کہا ہے کہ پاکستانی طلبہ کو ہم مفت میں اے آئی کی تربیت دیں گے، سعودی عرب ایک عظیم ملک ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان کے کروڑوں بھائیوں کے لیے ہے۔

شہباز شریف نے کہا کہ تمام تر کوششیں کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سعودی عرب بھجوائیں اور تربیت دلوائیں گے۔

انہوں نے کہا کہ جب تک یہ ذمہ داری میرے پاس ہے میں قوم کے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کی بہتری، اعلیٰ تعلیم، تربیت، فنی تربیت کے لیے جتنے بھی وسائل ہیں میں آپ کے قدموں میں نچھاور کروں اور ہم سب مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔

وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نوجوانوں نے ستاروں پر کمند ڈالنی ہے اور ہم نے اس کے لیے وسائل آپ کو مہیا کرنے ہیں، آپ نے پاکستان کو عظیم اور قائد کا پاکستان بنانا ہے، اقبال کا پاکستان بنانا ہے، پاکستان کو قرضوں سے نجات دلانی ہے۔

دریں اثنا وزیراعظم شہباز شریف نے پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کیا اور طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔

تقریب میں وفاقی وزرا عطااللہ تارڑ، طلال چوہدری، چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود، طلبہ اور ان کے والدین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

