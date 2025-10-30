  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Clear 23.2°C
  • ISB: Clear 18.8°C
  • KHI: Partly Cloudy 29.3°C
  • LHR: Clear 23.2°C
  • ISB: Clear 18.8°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: ای چالان کیخلاف مرکزی مسلم لیگ عدالت پہنچ گئی

ویب ڈیسک شائع October 30, 2025 اپ ڈیٹ October 30, 2025 07:56pm
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا
— فائل فوٹو: سوشل میڈیا

کراچی میں چند روز قبل نافذ ہونے والے ’ای چالان‘ کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے مرکزی مسلم لیگ نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کردی ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق مرکزی مسلم لیگ نے اپنی درخواست میں حکومت سندھ، ڈی آئی جی ٹریفک، نادرا اور دیگر کو فریق بنایا، دائر درخواست میں مؤقف اپنایا گیا کہ کراچی کا انفرااسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے، ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں پر بھاری بھر کم چالان کسی عذاب سے کم نہیں۔

درخواست میں کہا گیا کہ چالان کی آڑ میں شہریوں کیے شناختی کارڈ بلاک کرنے کی دھمکیاں قابلِ قبول نہیں۔

سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی درخواست میں مرکزی مسلم لیگ نے لاہور اور کراچی میں ٹریفک چالان کا موازنہ بھی پیش کیا، جس میں عدالت کو بتایا گیا کہ لاہور میں چالان کا کم سے کم جرمانہ 200 روپے اور کراچی والوں کے لیے کم سے کم جرمانہ 5 ہزار رکھا گیا ہے۔

قبل ازیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان (ایم کیو ایم) نے سندھ اسمبلی میں کراچی میں ای چالان کے نظام کے نفاذ کیخلاف تحریک التوا جمع کرائی ہے، جس میں اس سسٹم اور جرمانوں پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق یہ تحریک رکن سندھ اسمبلی انجینئر عادل عسکری نے عوامی اہمیت کے ایک فوری معاملے کے طور پر پیش کی ہے، جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ شہر بھر میں بنیادی سڑکوں کے انفرااسٹرکچر، مؤثر ٹریفک مینجمنٹ اور مناسب پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کو یقینی بنانے تک ای چالان کے نظام کو فوری طور پر معطل کرے۔

تحریک التوا میں ایم پی اے عادل عسکری نے مؤقف اختیار کیا کہ سندھ حکومت نے کراچی کی خستہ حال سڑکوں، ٹوٹے ہوئے سگنل نیٹ ورک اور ناکافی ٹرانسپورٹ سہولیات جیسے بنیادی مسائل حل کیے بغیر ای چالان نظام نافذ کر کے ناانصافی اور انتظامی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں شہریوں پر جرمانے عائد کرنا اصلاحات کے بجائے ظلم کا عمل ہے اور اسمبلی سے مطالبہ کیا کہ وہ معمول کی کارروائی معطل کرکے اس مسئلے پر تفصیلی بحث کرے۔

ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی نے کہا کہ کراچی کے شہری پہلے ہی خستہ حال سڑکوں، غیر فعال ٹریفک سگنلز اور تجاوزات کی وجہ سے روزانہ کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جو گاڑیوں کی روانی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔

واضح رہے کہ 27 اکتوبر سے کراچی میں ای چالان کے نظام کو نافذ کردیا گیا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

2

کیا نصیبو لال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے؟ گلوکارہ نے حقیقت بتا دی

3

طالبان حکومت کے خاتمے اور دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کیلئے معمولی قوت چاہیے، وزیر دفاع

4

نوشہرہ: بڑے بھائی کو قتل کرنے پر پشیمان قاتل نے مقتول کی قبر پر خودکشی کرلی

5

افغانستان کیساتھ استنبول میں مذاکرات ناکام، دہشتگردوں کیخلاف کارروائی جاری رہے گی، عطا تارڑ

6

ملک بھر میں سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

7

5 سے 6 بار معاہدے پر اتفاق ہوا، کابل کی ہدایت کے بعد افغان وفد پیچھے ہٹ گیا، وزیر دفاع

8

’غزہ نسل کشی‘ میں اسرائیل سمیت 63 ممالک ملوث ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات

کارٹون

کارٹون : 30 اکتوبر 2025
کارٹون : 29 اکتوبر 2025