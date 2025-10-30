راولپنڈی: ڈان ٹی وی کے رپورٹر کی ٹارگٹ کلنگ کی سازش ناکام، 3 اجرتی قاتل گرفتار
راولپنڈی میں ڈان ٹی وی کے سینئر رپورٹر طاہر نصیر کی ٹارگٹ کلنگ کی سازش پولیس نے ناکام بنا کر 3 اجرتی قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے۔
ڈان نیوز کے مطابق گرفتار ملزمان نے صحافی طاہر نصیر کو قتل کرنے کی نیت سے سپاری لی تھی، اس دوران تینوں ملزم سینیئر صحافی کے گھر کی ریکی بھی کرتے رہے۔
پولیس نے ملزمان کو صحافی طاہر نصیر کے گھر کے قریب سے گرفتار کر کے مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا۔
عدالت نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے تینوں ملزموں کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔