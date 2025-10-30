وزیراعلیٰ سندھ سے میٹا کے وفد کی ملاقات، ڈیجیٹل اسکلز، تعلیم اور آئی ٹی میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے فیس بُک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسی عالمگیر مقبولیت کی مالک کمپنی میٹا کے وفد نے ملاقات کی، ملاقات میں ڈیجیٹل اسکلز، تعلیم اور آئی ٹی سیکٹر میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
محکمہ اطلاعات سندھ کے ایکس اکاؤنٹ پر کی گئی پوسٹ کے مطابق وزیراعلیٰ سندھ ملاقات میں میٹا کے وفد کی قیادت سائوتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کے ڈائریکٹر پبلک پالیسی صارم عزیز نے کی جبکہ 8 رکنی وفد میں دانیہ مختار، تہارا پنچی ہیوا، روئیچی ٹی او، گیلن، ملک احسان، سنین قاضی اور عباس علی لوٹیا شامل تھے۔
ملاقات میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، وزیر تعلیم سردار علی شاہ اور معاون خصوصی برائے آئی ٹی علی راشد، پرنسپل سیکریٹری آغا واصف اور سیکریٹری آئی ٹی نور محمد سموں بھی ملاقات میں شریک تھے۔
ملاقات میں ڈیجیٹل اسکلز، تعلیم اور آئی ٹی سیکٹر میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ میٹا کے وفد نے سندھ میں ڈیجیٹل شمولیت اور تربیتی پروگرامز کے فروغ میں دلچسپی کا اظہار کیا۔
دوران ملاقات وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ حکومت سندھ آئی ٹی اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے پُرعزم ہے، جدید ٹیکنالوجی کے فروغ سے نوجوانوں کے لیے روزگار اور ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔
دوران ملاقات مصنوعی ذہانت (اے آئی) کے شعبے میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی جبکہ حکومت سندھ، وفاقی حکومت اور میٹا کے درمیان ’لاما‘ منصوبے پر شراکت داری پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور ’لاما‘ ماڈل کے تحت قومی صلاحیتوں اور مقامی جدت کو مضبوط بنانے کا عزم کیا گیا۔
وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان تحقیق، اسٹارٹ اپس اور جامعات کے ذریعے مقامی حل کو فروغ دے گا، اور شراکت داری سے مقامی زبانوں، تعلیم اور گورننس کے لیے اے آئی ایپلی کیشنز تیار کی جائیں گی۔
میٹا کے وفد نے وزیراعلیٰ سندھ کو ایشیا پیسفک میں ’لاما‘ کے کامیاب استعمال پر بریفنگ دی۔
ملاقات میں پاکستان میں خودکار انتظامی نظام، ورچوئل ٹورازم اور طبی رپورٹ سازی میں اے آئی کے استعمال پر غور کیا گیا جبکہ وزیراعلیٰ سندھ نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے گورننس بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔