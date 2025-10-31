  • KHI: Sunny 34.6°C
  • LHR: Sunny 29.9°C
  • ISB: Sunny 26.7°C
  • KHI: Sunny 34.6°C
  • LHR: Sunny 29.9°C
  • ISB: Sunny 26.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

کراچی: موبائل فون چھیننے کے مجرم کو 23 سال قید کی سزا

سُمیر عبداللہ شائع October 31, 2025 اپ ڈیٹ October 31, 2025 01:30pm
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

کراچی میں ایک انسدادِ دہشت گردی عدالت نے ایک اسٹریٹ کرمنل کو دو سادہ لباس پولیس اہلکاروں سے موبائل فون چھیننے کی کوشش پر مجموعی طور پر 23 سال قید کی سزا سنادی۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق سینٹرل جیل کراچی کے احاطے میں واقع جوڈیشل کمپلیکس میں قائم انسدادِ دہشت گردی عدالت نمبر 15 کے جج نے مقدمے کی سماعت کے دوران استغاثہ کے وکیل نصراللہ مجید اور وکیل صفائی کے دلائل سننے کے بعد ملزم اللہ رکھا کو 5 الزامات میں مجرم قرار دیا۔

عدالت نے ملزم کو دفعہ 397 (ڈکیتی یا چوری کے دوران قتل یا شدید زخمی کرنے کی کوشش) کے تحت 7 سال، دفعہ 324 (اقدام قتل)، غیر قانونی اسلحہ رکھنے، دہشت گردی کے الزامات کے تحت 5، 5 سال، اور دفعہ 353 (سرکاری اہلکار کو فرائض کی انجام دہی سے روکنے کے لیے حملہ یا زبردستی) کے تحت ایک سال قید کی سزا سنائی۔

عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ’اس شہر میں موبائل فونز، موٹر سائیکلوں اور دیگر قیمتی اشیا چھیننے کے جرائم روز بروز بڑھ رہے ہیں، حال ہی میں ایسے واقعات میں سیکڑوں نوجوان، مرد اور خواتین قتل ہو چکے ہیں‘۔

عدالت نے مزید کہا کہ ’یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مقابلوں کے دوران ملزمان نے پولیس اہلکاروں کو بھی قتل کیا ہے، ایسی صورتحال میں اگر مجرموں کو اس نوعیت کے مقدمات میں سزا نہ دی جائے تو جرائم کی شرح مزید بڑھے گی، جرم اس معاشرے میں پروان چڑھتا ہے جہاں قانون کا خوف اور سزا کا تصور ختم ہو جائے‘۔

عدالت نے ملزم پر مجموعی طور پر 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا اور عدم ادائیگی کی صورت میں مزید قید کی سزا کا حکم دیا۔

استغاثہ کے مطابق، 12 اپریل کو پولیس اہلکار وقار اور عمر خان اپنی موٹر سائیکل پر ایس آئی یو/سی آئی اے دفتر ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے کہ قائدآباد، ملیر میں نیشنل ہائی وے پر آہنی پل کے قریب 2 اسٹریٹ کرمنلز نے انہیں روک کر موبائل فون اور دیگر قیمتی اشیا چھیننے کی کوشش کی، مزاحمت پر ملزمان نے فائرنگ کی جس سے وقار زخمی ہو گیا، تاہم جوابی فائرنگ میں ایک ملزم کے کندھے پر گولی لگی۔

گولیوں کی آواز سن کر مقامی افراد موقع پر پہنچ گئے اور پولیس اہلکاروں کی مدد سے ایک ملزم اللہ رکھا کو گرفتار کر لیا، جب کہ اس کا ساتھی شاکر موقع سے فرار ہو گیا۔

عدالت کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ تفتیشی افسر نے ملزم کا سابقہ مجرمانہ ریکارڈ پیش کیا تھا، تاہم ملزم کا مؤقف تھا کہ وہ ان مقدمات میں بری ہو چکا ہے۔

عدالت نے قرار دیا کہ ہر فوجداری مقدمہ اپنے مخصوص حالات اور شواہد کی بنیاد پر طے کیا جاتا ہے، تاہم ملزم کا سابقہ ریکارڈ اس کے مجرمانہ ذہن اور ریاست و معاشرے کے خلاف جرائم کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

غلط پیش کش قبول نہ کرنے پر آفتاب اقبال نے شو سے نکال دیا تھا، ایشال عدنان

2

کیا نصیبو لال کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے؟ گلوکارہ نے حقیقت بتا دی

3

طالبان حکومت کے خاتمے اور دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کیلئے معمولی قوت چاہیے، وزیر دفاع

4

نوشہرہ: بڑے بھائی کو قتل کرنے پر پشیمان قاتل نے مقتول کی قبر پر خودکشی کرلی

5

افغانستان کیساتھ استنبول میں مذاکرات ناکام، دہشتگردوں کیخلاف کارروائی جاری رہے گی، عطا تارڑ

6

ملک بھر میں سونے کی قیمت میں کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

7

5 سے 6 بار معاہدے پر اتفاق ہوا، کابل کی ہدایت کے بعد افغان وفد پیچھے ہٹ گیا، وزیر دفاع

8

’غزہ نسل کشی‘ میں اسرائیل سمیت 63 ممالک ملوث ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں ہوشربا انکشافات

کارٹون

کارٹون : 31 اکتوبر 2025
کارٹون : 30 اکتوبر 2025