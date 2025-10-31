کینوا نے نیا ڈیزائن ماڈل اور اے آئی فیچرز متعارف کرادیے
عالمی ملٹی نیشنل گرافک ڈیزائن پلیٹ فارم کینوا نے اپنا جدید ڈیزائن ماڈل متعارف کروایا ہے اور ساتھ ہی نئے اے آئی فیچرز بھی شامل کیے ہیں۔
ٹیکنالوجی ویب سائٹ کے مطابق کینوا نے اپنا جدید ڈیزائن ماڈل متعارف کروایا ہے اور ساتھ ہی نئے اے آئی فیچرز بھی شامل کیے ہیں، تاکہ صارفین زیادہ تیزی سے، آسانی سے اور تخلیقی انداز میں ڈیزائن بنا سکیں۔
نیا ماڈل صرف تصویر تیار نہیں کرتا بلکہ ڈیزائن کی لیئرز (layers)، چیزوں اور مختلف فارمیٹس کو بھی سمجھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ صارف ڈیزائن کے تشکیلی حصے کو بھی بدل سکتا ہے۔
کینوا کے نئے اے آئی ٹولز کی مدد سے صارف مختصر ہدایات (prompts) دے کر مکمل اشتہار، سوشل میڈیا پوسٹ، یا ای‑میل ٹیمپلیٹ تیار کر سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ڈیزائن کے اندر موجود اے آئی اسسٹنٹ صارف کی ڈیزائننگ میں رہنمائی فراہم کرے گا۔
چھوٹے کاروبار اور ٹیموں کے لیے بھی کینوا نے خصوصی سہولیات فراہم کی ہیں، جن میں مارکیٹنگ مہمات کا نظم، اشتہارات کی منیجمنٹ اور تجزیاتی ٹولز شامل ہیں۔
کینوا کا نیا ماڈل اب ڈیزائن بنانا عام شخص کے لیے بھی آسان کر دیتا ہے اور اس کے لیے پروفیشنل ٹولز کی ضرورت کم ہو سکتی ہے، وہ لوگ جنہیں ڈیزائننگ کا زیادہ علم نہیں، وہ بھی کم وقت اور کم محنت سے اچھا مواد تیار کر سکتے ہیں۔
کاروباری حضرات اور سوشل میڈیا منیجرز کے لیے یہ خبر خوشی کی ہے، کیونکہ اب انہیں زیادہ وقت نہیں دینا پڑے گا اور معیاری مواد تیزی سے تیار ہو جائے گا، نتائج کی تخلیق اور ترمیم دونوں آسان ہو گئی ہیں، کیونکہ ماڈل صارف کو ڈیزائن میں تبدیلی کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
اگرچہ بنیادی فیچرز سب کے لیے دستیاب ہوں گے، لیکن کچھ اعلی درجے کے ٹولز پرو صارفین کے لیے ہی دستیاب ہونگے۔