اوگرانے ایل پی جی کی قیمت میں کمی کردی
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے مائع پیٹرولیم گیس (ایل پی جی) 5 روپے 89 پیسے فی کلو اور 11.8 کلو کا گھریلو سلنڈر 69 روپے 44 پیسے مزید سستا کر دیا، کمی کا اطلاق یکم نومبرسے ہوگا۔
اوگرا کی جانب سے جاری نوٹی فکیشن کے مطابق ایل پی جی کا 11.8 کلوگرام گھریلو سلنڈر69 روپے44پیسے سستا کیا گیا ہے، جس کے بعد ایل پی جی کے 11.8 کلو گرام سلنڈر کی نئی قیمت 2 ہزار 378روپے89پیسے ہوگئی۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 5 روپے89 پیسے کی کمی کی گئی ہے جس کے بعد ایل پی جی کی نئی فی کلو قیمت 201روپے60پیسے مقرر کی گئی ہے، ایل پی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا۔
واضح رہے کہ اس سے پہلے اوگرا نے جون کے لیے ایل پی جی 4 روپے 63 پیسے فی کلو اور ایل پی جی کا 11.8 کلوگرام گھریلو سلنڈر 54 روپے 60 پیسے سستا کیا تھا، اوگرا نےجولائی کے لیے ایل پی جی 7 روپے 43 پیسے فی کلو اور 11.8 کلوگرام سلنڈر 87 روپے 71 پیسے سستا کیا تھا۔
اسی طرح اگست کے لیے اوگرا نے ایل پی جی فی کلو17 روپے 73 پیسے اور11.8 کلوگرام گھریلو سلنڈر 209 روپے 24 پیسے اور ستمبر کے لیے اوگرا نے ایل پی جی فی کلو ایک روپے 18 پیسے اور گھریلو سلنڈر 13 روپے 89 پیسے سستا کیا تھا جبکہ اکتوبر کے لیے اوگرا نے ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 6 روپے 71 پیسے کمی اور گھریلو سلنڈر 79 روپے 14 پیسے سستا کیا تھا۔