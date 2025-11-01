  • KHI: Partly Cloudy 32.9°C
سعودی حکومت نے عمرہ ویزے کی مدتِ کار 3 ماہ سے کم کر کے ایک ماہ کردی

ڈان اخبار شائع November 1, 2025 اپ ڈیٹ November 1, 2025 09:57am
حال ہی میں مملکت نے واضح کیا تھا کہ تمام اقسام کے ویزوں کے حامل افراد عمرہ ادا کرنے کے اہل ہیں — فائل فوٹو: اے ایف پی

سعودی وزارتِ حج و عمرہ نے عمرہ ویزے کی مدتِ کار (ویلیڈیٹی) 3 ماہ سے کم کر کے ایک ماہ کر دی ہے، جو ویزا جاری ہونے کی تاریخ سے شمار کی جائے گی۔

ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق سعودی نیوز چینل ’العربیہ ڈاٹ نیٹ‘ نے رپورٹ کیا کہ نئی ترامیم، جو اگلے ہفتے سے نافذ العمل ہوں گی، ان کے مطابق اگر کوئی عمرہ زائر ویزا جاری ہونے کے 30 دن کے اندر سعودی عرب میں داخل نہیں ہوتا تو اس کا ویزا منسوخ کر دیا جائے گا۔

تاہم ویزے کی مدتِ کار میں کمی سے زائر کے قیام کی اجازت شدہ مدت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، سعودی عرب پہنچنے والے تمام عمرہ زائرین کو ملک میں 3 ماہ تک قیام کی اجازت ہوگی۔

قومی کمیٹی برائے عمرہ و زیارت کے مشیر احمد باجعفر کے مطابق یہ تبدیلیاں مقدس شہروں میں نسبتاً ٹھنڈے مہینوں کے دوران زائرین کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔

اگرچہ عمرہ کی تمام عبادات صرف مکہ مکرمہ میں ادا کی جاتی ہیں، لیکن بہت سے عمرہ زائرین اپنے مختصر قیام کے دوران مدینہ منورہ کی زیارت کا موقع بھی حاصل کرتے ہیں۔

اکتوبر میں، ریاض نے عمرہ کے ضوابط مزید سخت کر دیے تھے، جن میں رہائش کی پیشگی بکنگ اور آمد پر نقل و حمل کی تصدیق ’نُسک‘ یا ’مسار‘ پلیٹ فارم پر لازمی قرار دی گئی تھی۔

حال ہی میں مملکت نے واضح کیا تھا کہ تمام اقسام کے ویزوں کے حامل افراد اپنے قیام کے دوران عمرہ ادا کرنے کے اہل ہیں۔

