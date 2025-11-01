  • KHI: Partly Cloudy 32.9°C
سیکیورٹی خدشات کے باعث کوئٹہ ’آف لائن‘ رہا، ای بینکنگ اور دیگر آن لائن خدمات متاثر

سلیم شاہد شائع November 1, 2025 اپ ڈیٹ November 1, 2025 09:35am
سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق انٹرنیٹ سروسز 31 اکتوبر کو رات 12 بجے سے 24 گھنٹے تک معطل رہیں۔ — فائل فوٹو: شٹراسٹاک
بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جمعہ کے روز انٹرنیٹ اور موبائل ڈیٹا سروسز معطل رہیں، جس کے باعث عوام اور مختلف اداروں کو شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق سرکاری حکام کے مطابق، انٹرنیٹ، ڈیٹا اور موبائل سروسز کو کچھ کالعدم گروہوں کی جانب سے موصول خطرات کے پیشِ نظر معطل کیا گیا تھا، اس اقدام کے نتیجے میں ای بینکنگ اور نجی و سرکاری محکموں کی دیگر آن لائن خدمات بھی متاثر ہوئیں۔

وزارتِ داخلہ و انسدادِ منشیات اسلام آباد کے سیکریٹری کی جانب سے جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جاری کیے گئے ایک نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ کوئٹہ ضلع میں 3G اور 4G سروسز کو بند کرنا ضروری ہے، کیوں کہ وہاں خصوصی قانون، نظم و نسق کی صورتحال اور سیکیورٹی خدشات پائے جاتے ہیں۔

نوٹیفکیشن میں کہا گیا کہ کال، ڈیٹا، اور مکمل موبائل سروسز معطل رہیں گی۔

بیان کے مطابق یہ سروسز 31 اکتوبر 2025 کو رات 12 بجے سے 24 گھنٹے تک معطل رہیں گی۔

نوٹیفکیشن میں درج خطرات کے پیشِ نظر کوئٹہ میں سخت سیکیورٹی انتظامات دیکھنے میں آئے۔

