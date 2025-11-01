  • KHI: Sunny 33.8°C
  • LHR: Clear 29.9°C
  • ISB: Clear 26.2°C
سوشل میڈیا پر لڑکیوں کی بکنگ ہو رہی، ڈراموں میں اداکاروں کو کمبل میں دکھایا جا رہا ہے، مشی خان

انٹرٹینمنٹ ڈیسک شائع November 1, 2025 اپ ڈیٹ November 1, 2025 03:28pm

اداکارہ و ٹی وی میزبان مشی خان نے سوشل میڈیا کی طرح ڈراموں میں بھی نامناسب اور فحش مواد دکھانے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیس بک اور انسٹاگرام سمیت تمام پلیٹ فارمز پر لڑکیوں کی بکنگ ہو رہی ہے جب کہ ڈراموں میں اداکاروں کو ایک ساتھ کمبل میں سوتے دکھایا جا رہا ہے۔

مشی خان نے ڈراموں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی عریانیت اور فحاشی پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جس بھی پلیٹ فارم پر جائیں، وہاں نامناسب مواد دیکھنے کو ملتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر گاؤں کی خواتین انتہائی تنگ کپڑے پہن کر نامناسب انداز میں جھاڑو لگاتی، کھانا بناتی اور پانی بھرتی نظر آتی ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔

اداکارہ نے کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ تقریبا تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر نامناسب مواد بنایا جا رہا ہے، گاؤں کی خواتین نامناسب انداز میں جھک کر جھاڑو لگاتی دکھائی دیتی ہیں۔

مشی خان کے مطابق سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز پر نامناسب مواد شیئر کیا جا رہا ہے اور شیئر کرنے والوں کو کسی طرح کا کوئی خوف نہیں۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیس بک اور انسٹاگرام سمیت تقریبا تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لڑکیوں کی بکنگ کی جاتی ہے اور پوسٹس نظر آتی ہیں کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی اور راولپنڈی میں لڑکیاں بکنگ کے لیے دستیاب ہیں۔

انہوں نے سوشل میڈیا پر نامناسب مواد شیئر کیے جانے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، انہیں اپنے اہل خانہ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، وہ کسی نہ کسی کو تو منہ دکھاتے ہوں گے، فحش مواد شیئر کرنے کے بعد وہ کس طرح اپنے گھر والوں کو منہ دکھائیں گے؟

اداکارہ نے ٹی وی ڈراموں میں بھی نامناسب اور رومانوی مناظر دکھانے پر اظہار برہمی کیا اور کسی ڈرامے کا نام لیے بغیر کہا کہ اب ٹی وی پر بھی غلط مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔

مشی خان کے مطابق اب ڈراموں میں اداکارا و اداکار کو کمبل میں ایک ساتھ سوتے دکھایا جاتا ہے جب کہ دیگر غلط مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی ڈرامے بنتے تھے اور وہ مواد کے حوالے سے شاندار ہوتے تھے، وہ ڈرامے بھارت میں بھی پسند کیے جاتے تھے لیکن اب نہ جانے کس طرح کے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں؟

مشی خان کی پوسٹ پر صارفین نے کمنٹس کرتے ہوئے ان سے اتفاق کیا اور کہا کہ واقعی سوشل میڈیا پر بہت ہی نامناسب اور فحش مواد استعمال کیا جانے لگا ہے جب کہ ڈراموں میں بھی نامناسب مناظر دکھائے جاتے ہیں۔

