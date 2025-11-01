وزیراعلی خیبرپختونخوا کا صحت کارڈ کی مد میں 3 ارب روپے فوری جاری کرنے کا حکم
وزیراعلی خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے 3 ارب روپے صحت کارڈ کی مد میں فوری جاری کرنے کے احکامات جاری کر دیے جبکہ محکمہ خزانہ نے فنڈز ریلیز اعلامیہ جاری کر دیا۔
ڈان نیوز کے مطابق مشیر خیبرپختونخوا حکومت مزمل اسلم نے صحت کارڈ فنڈز ریلیز کرنے کا اعلامیہ جاری کرنے سے متعلق کہا کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے صحت کارڈ پلس پر بریفننگ لی۔
ان کا کہنا تھا کہ سہیل آفریدی نے 3 ارب روپے صحت کارڈ کی مد میں فوری جاری کرنے کے احکامات جاری کیے، جس کے بعد وزیراعلی احکامات پر فوری عمل درآمد کرتے ہوئے محکمہ خزانہ نے فنڈز ریلیز کا اعلامیہ جاری کر دیا۔
مزمل اسلم نے کہا کہ سابق وزیر اعلی علی امین گنڈاپور نے حلف لیتے ہی عوام کی صحت کارڈ پلس سہولت بحال کی تھی۔
انہوں نے کہا کہ رواں سال محکمہ خزانہ خیبرپختونخوا نے صحت کارڈ میں 41 ارب روپے مختص کیے ہیں، پچھلے سال کے 36 ارب کے مقابلے میں اب تک 4 ماہ میں خزانہ 9.65 ارب جاری کر چکا ہے۔
مشیر خزانہ خیبرپختونخوا کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا ویژن علاج سب کے لیے اور فری جاری رہے گا، جبکہ سوشل میڈیا پر صحت کارڈ معطلی بارے خبریں بے بنیاد ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کے ہسپتالوں کو صحت کارڈ رقوم کی ادائیگی حسب معمول جاری ہے، تمام سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں صحت کارڈ کے تحت خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔