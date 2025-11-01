  • KHI: Partly Cloudy 24.8°C
  • LHR: Clear 21.8°C
  • ISB: Clear 18.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 24.8°C
  • LHR: Clear 21.8°C
  • ISB: Clear 18.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کا انداز و الزمات ہر گزرتے دن کیساتھ زہر آلود ہو رہے ہیں، کوآرڈینیٹر وزیراعظم

ویب ڈیسکشائع 01 نومبر 2025 07:24pm
— فائل فوٹو
— فائل فوٹو

وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان نے کہا کہ ہمیں اُمید تھی کہ وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی منصب سنبھالنے کے بعد ملکی ترقی میں کردار ادار کریں گے، تاہم ہر گزرتے دن کے ساتھ اُن کا انداز اور الزمات زہر آلود ہو رہے ہیں۔

وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر اختیار ولی خان نے نوشہرہ میں میڈیا سےگفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے پہلے دن کہا تھا کہ سہیل آفریدی دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، تاہم ان کی ویڈیوز اب سامنے آگئی ہیں، ہم انتظار اور امید لگائے ہوئے تھےکہ حادثاتی اور عشقِ عمران میں مبتلا وزیرِ اعلیٰ صاحب کو اگر معلوم ہو جائے کہ ان کی ریاستی زمہ داریاں کچھ اور ہیں۔

سہیل آفریدی سامنے آنے والی ویڈیوز کو ہر وقت اپنے ساتھ گھومنے والے بیرسٹرز کو دکھائیں، اور ان سے مشورہ کریں، وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کی ایک دو ویڈیوز اور بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جو بعد میں کسی وقت دکھائیں گے۔

اختیار ولی نے صوبائی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی حکومت ہونے کے باوجود پشاور کے 4 ہسپتالوں میں گزشتہ 13 سال کے دوران کوئی اضافہ نہیں ہوا، وہاں کوئی ایک سڑک، کالج اور یونیورسٹی نہیں بن سکی۔

وہ قبائلی اضلاع جس کی نمائندگی، سہیل آفریدی کرتے ہیں، کیا ان کی عشق عمرانی حکومت نے وہاں کوئی کالج یا اسکول بنایا ہے؟ کیا یہ عشق عمرانی ہے کہ آپ ریاست پر چڑھائی کر دیں ؟

وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر کا کہنا تھا کہ وزیرِ اعلیٰ خیبرپختونخوا نے بڑے جوش میں آکر کہا تھا کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہ کر لوں، اُس وقت تک کابینہ نہیں بناؤں گا، اگر آپ کو معلوم نہیں تو جو آپ کے آس پاس ہر وقت دو، چار بیرسٹر گھوم رہے ہوتے ہں ان ہی سے پچھ لیں کہ ثاقب نثار کی عدالت کا فیصلہ تھا کہ کسی سزا یافتہ شخص کے مشورے سے کابینہ نہیں بنے گی۔

سزا یافتہ شخص کے مشورے سے حکومت کی تشلیل نہیں ہو گی، اس کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہوگا اور وہ حکومت اور پارٹی کی پالیسی سازی میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکے گا، یہ تو آپ کے چہیتے ثاقب نثار کی عدالت کا فیصلہ تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں قید مہک بخاری کی سزا کم کردی گئی

2

والدہ پینے کے لیے پانی مانگتے مانگتے انتقال کر گئی تھیں، ارشد وارثی

3

امریکا نے بھارت کے ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کردیے

4

پاکستان کو سمندر میں تیل و گیس کی دریافت کیلئے کامیاب بولیاں موصول، ایک ارب ڈالر سرمایہ کاری متوقع

5

البانیا کی پہلی اے آئی وزیر حاملہ ہوگئیں، 83 بچوں کو جنم دیں گی، وزیر اعظم

6

شمسی انقلاب یا درآمدی انحصار؟ پاکستان میں لیتھیم بیٹریز کا بڑھتا بوجھ

7

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا

8

استنبول مذاکرات: پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق

کارٹون

کارٹون : 31 اکتوبر 2025
کارٹون : 30 اکتوبر 2025