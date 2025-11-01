  • KHI: Partly Cloudy 24.8°C
  • LHR: Clear 21.8°C
  • ISB: Clear 18.3°C
  • KHI: Partly Cloudy 24.8°C
  • LHR: Clear 21.8°C
  • ISB: Clear 18.3°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ایف بی آر کو ٹیکس وصولیوں میں 274 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا

ڈان اخبارشائع 01 نومبر 2025 08:43pm
— فائل فوٹو: ڈان
— فائل فوٹو: ڈان

فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر) کا ٹیکس شارٹ فال رواں مالی سال کے ابتدائی چار مہینوں میں 274 ارب روپے تک پہنچ گیا، جس کی بڑی وجہ سیلز ٹیکس کی وصولی میں نمایاں کمی بتائی جا رہی ہے۔

ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق ایف بی آر نے جولائی سے اکتوبر کے دوران 38 کھرب 35 ارب روپے اکٹھے کیے، جبکہ ہدف 41 کھرب 8 ارب روپے جمع کرنے کا تھا، تاہم ایف بی آر کا ریونیو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 12 فیصد بڑھا۔

ریونیو میں یہ کمی بنیادی طور پر مقامی سیلز ٹیکس کلکشن کی سست روی کے باعث ہوئی، جو مختلف عوامل سے متاثر ہوئی، جس کی بڑی وجہ بجلی کی بندش اور بڑھتی سولرائزیشن شامل ہیں۔

اکتوبر میں ایف بی آر ریونیو ہدف سے 75 ارب روپے کم رہا، اس دوران 951 ارب روپے اکٹھے کیے گئے، جبکہ ہدف 10 کھرب 26 ارب روپے جمع کرنے کا تھا، تاہم گزشتہ سال اکتوبر کے مقابلے میں گزشتہ مہینے 8 فیصد کا اضافہ ہوا، جب 879 ارب روپے اکٹھے کیے گئے تھے۔

ایف بی آر نے مالی سال 2026 کے ابتدائی 4 ماہ (جولائی تا اکتوبر) کے دوران 206 ارب روپے کے ریفنڈز اور ریبیٹس جاری کیے، جو گزشتہ سال کے 170 ارب روپے کے مقابلے میں 21.17 فیصد زیادہ ہیں۔

زیر جائزہ مدت کے دوران ایف بی آر نے انکم ٹیکس کی مد میں 17 کھرب 96 ارب روپے جمع کیے، یہ رقم 18 کھرب 99 ارب روپے کے ہدف سے 103 ارب روپےکم ہے، تاہم یہ کلکشن گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 11 فیصد زائد ہے، جب 16 کھرب 11 ارب روپے اکٹھے ہوئے تھے۔

ادھر، سیلز ٹیکس کی مد میں 15 کھرب 42 ارب ہدف کے مقابلے میں 13 کھرب 59 ارب روپے اکٹھے کیے گئے، یہ اعداد و شمار 183 ارب روپے شارٹ فال کو ظاہر کرتے ہیں، تاہم یہ ریونیو گزشتہ سال کے مقابلے میں 10 فیصد کا اضافہ ہے۔

ایف بی آر نے 4 ماہ کے دوران 420 ارب روپے کی کسٹمز ڈیوٹی وصول کی، جو 407 ارب روپے کے ہدف سے 13 ارب روپے زیادہ ہے، جبکہ یہ گزشتہ سال کے 376 ارب روپے کے مقابلے میں 12 فیصد کا اضافہ ہے۔

اسی طرح ایف بی آر نے 259 ارب روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی (ایف ای ڈی) کی مد میں اکٹھا کیے، جبکہ ہدف 260 ارب روپے تھا، یہ رقم گزشتہ سال کے 214 ارب روپےکے مقابلے میں 21 فیصد زیادہ ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں قید مہک بخاری کی سزا کم کردی گئی

2

والدہ پینے کے لیے پانی مانگتے مانگتے انتقال کر گئی تھیں، ارشد وارثی

3

امریکا نے بھارت کے ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کردیے

4

پاکستان کو سمندر میں تیل و گیس کی دریافت کیلئے کامیاب بولیاں موصول، ایک ارب ڈالر سرمایہ کاری متوقع

5

البانیا کی پہلی اے آئی وزیر حاملہ ہوگئیں، 83 بچوں کو جنم دیں گی، وزیر اعظم

6

شمسی انقلاب یا درآمدی انحصار؟ پاکستان میں لیتھیم بیٹریز کا بڑھتا بوجھ

7

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا

8

استنبول مذاکرات: پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق

کارٹون

کارٹون : 31 اکتوبر 2025
کارٹون : 30 اکتوبر 2025