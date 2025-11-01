کراچی: ہیوی ٹریفک سے ایک اور حادثہ، ٹریلر کی ٹکر سے طالبعلم جاں بحق
کراچی میں ہیوی ٹریفک کا ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے، شہر قائد کے علاقے ماڑی پور روڈ پر ٹریلر کی ٹکر سے ایک طالبعلم جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔
ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) جنوبی سید اسد رضا کے مطابق ایک نجی اسکول کے دو طلبہ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے کہ ایک ٹریلر نے انہیں ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں دونوں شدید زخمی ہو گئے۔
انہوں نے بتایا کہ زخمیوں کو سول ہسپتال کراچی منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے 18 سالہ عصمت اللہ کی موت کی تصدیق کر دی، جبکہ 18 سالہ نوید کو علاج کے لیے داخل کر لیا گیا۔
پولیس افسر کے مطابق ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، تاہم پولیس نے ٹریلر قبضے میں لے لیا، جاں بحق طالبعلم کا تعلق لیاری سے ہے۔
واضح رہے کہ 30 اکتوبر کو کراچی کے علاقے کورنگی میں تیز رفتار ڈمپر نے کھڑی موٹرسائیکلوں کو ٹکر مار دی تھی، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوگیا تھا۔
سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جاسکتا تھا کہ سنگر چورنگی پر ٹریفک پولیس اہلکاروں نے موٹرسائیکل سواروں کو روکا ہوا تھا، اس دوران تیز رفتار ڈمپر نے موٹرسائیکل سواروں کو کچل دیا تھا۔
یاد رہے کہ شہر قائد میں ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے اموات کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور یہ واقعات ایسے وقت میں سامنے آئے تھے، جب کراچی میں ای چالان کا نظام نافذ کر دیا گیا، اور بڑے پیمانے پر شہریوں پر بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔
28 اکتوبر کو ٹریفک پولیس نے بتایا تھا کہ ای چلان کے نظام کے باضابطہ افتتاح کے بعد 6 گھنٹے میں مجموعی طور پر 2 ہزار 662 الیکٹرانک چالان جاری کیے گئے تھے، جس کی مالیت سوا کروڑ روپے تھی۔
کراچی ٹریفک پولیس کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ’ایکس‘ پر ایک پوسٹ میں بتایا گیا تھا کہ اوور اسپیڈنگ پر 419، لین لائن کی خلاف ورزی پر 3، اسٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر 4، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر ایک ہزار 532، ریڈ لائٹ کراس کرنے پر 166 چالان کیے گئے۔