  • KHI: Clear 23.4°C
  • LHR: Clear 20.2°C
  • ISB: Clear 18.2°C
  • KHI: Clear 23.4°C
  • LHR: Clear 20.2°C
  • ISB: Clear 18.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

فرانس: داعش خراساں سے تعلق کے شبہے میں افغان شہری گرفتار

ویب ڈیسک شائع November 1, 2025
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

فرانس میں افغانستان سے تعلق رکھنے والے 20 سالہ ایک شخص کو داعش (اسلامک اسٹیٹ) کے ایک ذیلی گروہ سے تعلق کے شبہے میں گرفتار کیا گیا ہے۔

خبر رساں ادارے ’اے ایف پی‘ کے مطابق فرانس کے انسدادِ دہشت گردی پراسیکیوٹر کے دفتر نے بتایا کہ گرفتار شخص پر دہشت گرد تنظیم میں شمولیت اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزامات عائد کیے گئے ہیں، مشتبہ شخص گزشتہ ہفتے لیون شہر سے گرفتار کیا گیا اور اسے عدالتی تحویل میں رکھا گیا ہے۔

انسدادِ دہشت گردی یونٹ کے مطابق گرفتار شخص پر شبہہ ہے کہ وہ داعش خراساں سے رابطے میں تھا۔

مزید بتایا کہ مشتبہ شخص پر الزام ہے کہ وہ اس دہشت گرد تنظیم کی تشہیری مہم میں مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ رقوم بھیج رہا تھا اور تنظیم کے پیغامات کا ترجمہ و ترسیل بھی کر رہا تھا۔

داعش خراساں افغانستان میں سرگرم داعش کا ایک ذیلی گروہ ہے، جو وسطی ایشیا کی سابق سوویت ریاستوں، بشمول ازبکستان میں بھی اپنی کارروائیاں کرتی ہے۔

یہ گروہ افغانستان اور روس میں متعدد خونریز حملوں کا ذمہ دار ہے، جن میں مارچ 2024 میں ماسکو کے ایک کنسرٹ ہال پر حملہ بھی شامل ہے، جس میں 150 افراد ہلاک ہوئے تھے۔

فرانسیسی روزنامہ ’لو پریزیاں‘ نے رپورٹ کیا کہ مذکورہ افغان شخص چند برس قبل فرانس آیا تھا، اسے فرانس کی داخلی انٹیلیجنس ایجنسی ڈی جی ایس آئی کے اہلکاروں نے لیون کے ایک انتظامی حراستی مرکز سے گرفتار کیا۔

اخبار کے مطابق یہ مشتبہ شخص پہلے ہی دہشت گردی یا ان کے نظریات کو پھیلانے کے الزام میں زیرِ تفتیش تھا، اور وہ ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر انتہا پسندانہ پروپیگنڈا کی تدوین اور تشہیر کر رہا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں قید مہک بخاری کی سزا کم کردی گئی

2

والدہ پینے کے لیے پانی مانگتے مانگتے انتقال کر گئی تھیں، ارشد وارثی

3

امریکا نے بھارت کے ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کردیے

4

پاکستان کو سمندر میں تیل و گیس کی دریافت کیلئے کامیاب بولیاں موصول، ایک ارب ڈالر سرمایہ کاری متوقع

5

البانیا کی پہلی اے آئی وزیر حاملہ ہوگئیں، 83 بچوں کو جنم دیں گی، وزیر اعظم

6

شمسی انقلاب یا درآمدی انحصار؟ پاکستان میں لیتھیم بیٹریز کا بڑھتا بوجھ

7

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا

8

استنبول مذاکرات: پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق

کارٹون

کارٹون : 31 اکتوبر 2025
کارٹون : 30 اکتوبر 2025