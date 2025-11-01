  • KHI: Clear 23.4°C
  • LHR: Clear 20.2°C
  • ISB: Clear 18.2°C
  • KHI: Clear 23.4°C
  • LHR: Clear 20.2°C
  • ISB: Clear 18.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

پنجاب میں اسموگ کے باعث تمام اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کا اعلان

علی وقار شائع November 1, 2025
— فائل فوٹو: اے ایف پی
— فائل فوٹو: اے ایف پی

پنجاب میں بڑھتی اسموگ کے باعث اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کرتے ہوئے حکم جاری کیا گیا ہے کہ تمام سرکاری و نجی اسکولز اب صبح پونے 9 بجے سے پہلے نہیں کھلیں گے۔

ڈان نیوز کے مطابق ڈی جی ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ نے بتایا کہ اسکول اوقات کار میں تبدیلی کا حکم نامہ 3 نومبر سے 31 جنوری 2026 تک نافذ العمل رہے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ خلاف ورزی کرنے پر 5 سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔

ڈی جی ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ کا کہنا تھا کہ 19 سے 30 اکتوبر تک لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 300 سے 400 تک پہنچ گیا، فضا میں زہریلے ذرات کی خطرناک مقدار رپورٹ ہوئی ہے۔

ڈی جی ماحولیات کے مطابق فیصلہ صبح کے وقت اسکول ٹریفک سے بڑھنے والی آلودگی کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ 24 اکتوبر کو ڈان اخبار کی رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ماحولیاتی بحران سے نمٹنے کے لیے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے بھی بڑے پیمانے پر انسداد اسموگ مہم کا آغاز کر دیا، اس مہم میں 16 مکینیکل واشرز، 50 ریگولر واشرز اور 400 ورکرز سڑکوں کی صفائی اور پانی کے چھڑکاؤ پر مامور کیے گئے ہیں۔

پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے انسداد اسموگ کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی محنت ماحولیاتی بہتری کے ویژن کی کامیابی کا ثبوت ہے۔

انہوں نے کہا تھا کہ ’ آنے والے برسوں میں پنجاب میں وہ بہتری دیکھنے میں آئے گی جو بیجنگ میں نظر آ رہی ہے۔’

انہوں نے مزید کہا تھا کہ اسموگ کو کم کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات نے کسانوں کے رویے میں مثبت تبدیلی پیدا کی ہے۔

مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ فضائی آلودگی پیدا کرنے والے کارخانوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔

موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے لیے ڈان میڈیا گروپ کی مہم بریتھ پاکستان کا حصہ بنیں۔
1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں قید مہک بخاری کی سزا کم کردی گئی

2

والدہ پینے کے لیے پانی مانگتے مانگتے انتقال کر گئی تھیں، ارشد وارثی

3

امریکا نے بھارت کے ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدے پر دستخط کردیے

4

پاکستان کو سمندر میں تیل و گیس کی دریافت کیلئے کامیاب بولیاں موصول، ایک ارب ڈالر سرمایہ کاری متوقع

5

البانیا کی پہلی اے آئی وزیر حاملہ ہوگئیں، 83 بچوں کو جنم دیں گی، وزیر اعظم

6

شمسی انقلاب یا درآمدی انحصار؟ پاکستان میں لیتھیم بیٹریز کا بڑھتا بوجھ

7

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا

8

استنبول مذاکرات: پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق

کارٹون

کارٹون : 31 اکتوبر 2025
کارٹون : 30 اکتوبر 2025