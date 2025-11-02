  • KHI: Clear 30°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Clear 19.4°C
  • KHI: Clear 30°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Clear 19.4°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

زمانہ بدل گیا ہے، اب والدین بچوں کو مار نہیں سکتے، عدنان صدیقی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 02 نومبر 2025 04:48pm
—فوٹو: اسکرین گریب
—فوٹو: اسکرین گریب

سینئر اداکار عدنان صدیقی نے بچوں کی پرورش اور والدین و بچوں کے تعلقات پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں والدین بچوں کو مار نہیں سکتے اور یہ عمل ضروری بھی نہیں، کیونکہ بچوں کو سمجھانا اور بات چیت کرنا زیادہ مؤثر طریقہ ہے۔

عدنان صدیقی نے حال ہی میں زارا نور عباس کے یوٹیوب پروگرام میں شرکت کی، جہاں انہوں نے بچوں کی پرورش اور والدین و بچوں کے تعلقات پر کھل کر گفتگو کی۔

انہوں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے وقت پر سوجائیں اور باہر کا کھانا کم یا نہ کھائیں، کیونکہ ایک وقت تھا جب ان کے والد بھی انہیں اسی طرح روکا کرتے تھے اور اب وہ بھی اپنے بچوں میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لیے انہی اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔

عدنان صدیقی نے کہا کہ ان کے والد صرف منع نہیں کرتے تھے بلکہ مارتے بھی تھے لیکن آج کے دور میں یہ ممکن نہیں کیونکہ بچے برداشت نہیں کر سکتے۔

انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ زمانہ بدل گیا ہے، آج بچوں کو مارنا چاہیے بھی نہیں، انہوں نے کبھی اپنے بچوں کو مارا نہیں ہے، بلکہ بچوں پر ہاتھ اٹھانا ہی کافی ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں مارا گیا ہے۔

اداکار نے کہا کہ ایک یا دو تھپڑ چل جاتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انہیں اپنی ہر بات والدین کے ساتھ شیئر کرنی ہے، چاہے وہ صحیح ہوں یا غلط، آج کے بچے اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں، جب کہ ان کے وقت کے بچے والدین سے ڈرتے تھے اور صحیح ہوتے ہوئے بھی اپنی بات نہیں بتاتے تھے۔

عدنان صدیقی نے مزید کہا کہ اسی لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے معاملات سے باخبر رہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی بات والدین سے چھپائیں گے یا جھوٹ بولیں گے تو وہ غلط کام کر رہے ہیں۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے وقت میں بچوں اور والدین کے درمیان فاصلہ ہوتا تھا اور بات چیت نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کے بچے والدین سے کھل کر بات کرتے ہیں اور اب وقت کے ساتھ والدین بھی یہ سیکھ گئے ہیں کہ مارنے کے بجائے بات کرنا زیادہ ضروری ہے۔

خیال رہے کہ عدنان صدیقی کے تین بچے ہیں، دو بیٹیاں اور ایک بیٹا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

والدہ پینے کے لیے پانی مانگتے مانگتے انتقال کر گئی تھیں، ارشد وارثی

2

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا

3

فیصل کپاڈیا کا ڈمپل کپاڈیا اور ٹوئنکل کھنہ سے تعلق کا انکشاف

4

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

5

بھارتی خفیہ ایجنسی نے پاکستانی ماہی گیر کو گرفتار کرکے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کیا، عطا تارڑ

6

امریکا نے چین کی معدنی بالادستی کے توازن کیلئے پاکستان سے مدد طلب کرلی

7

وزیرِ دفاع کی حماس کو غیر مسلح کرنے سے متعلق متنازع بیان کی سختی سے مذمت

8

ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں قید مہک بخاری کی سزا کم کردی گئی

کارٹون

کارٹون : 2 نومبر 2025
کارٹون : 31 اکتوبر 2025