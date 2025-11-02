  • KHI: Clear 30°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Clear 19.4°C
وزیرخارجہ اسحٰق ڈار ایک روزہ دورے پر کل ترکیہ روانہ ہوں گے

ویب ڈیسکشائع 02 نومبر 2025 04:50pm
فائل فوٹو: اے پی پی
فائل فوٹو: اے پی پی

نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحٰق ڈار عرب-اسلامی وزرائے خارجہ کے رابطہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ترکیہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔

وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحٰق ڈار کو ترک ہم منصب سے دورے کی دعوت دی ہے۔

یاد رہے کہ پاکستان، سات دیگر عرب-اسلامی ممالک کے ساتھ، اُس امن اقدام میں شامل رہا ہے جس کے نتیجے میں شرم الشیخ میں غزہ امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔

استنبول اجلاس کے دوران، پاکستان اس بات پر زور دے گا کہ جنگ بندی معاہدے پر مکمل عملدرآمد، مقبوضہ فلسطینی علاقے خصوصاً غزہ سے اسرائیلی افواج کے مکمل انخلا، فلسطینی عوام کو انسانی امداد کی بلا روک ٹوک فراہمی، اور غزہ کی تعمیر نو کو یقینی بنایا جائے۔

پاکستان یہ موقف بھی دہرائے گا کہ اجتماعی کوششوں کے ذریعے ایک آزاد، قابلِ عمل اور جغرافیائی طور پر متصل فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو، اور جو 1967 سے قبل کی سرحدوں پر مبنی ہو، جیسا کہ متعلقہ اقوامِ متحدہ کی قراردادوں اور عرب امن منصوبے میں بیان کیا گیا ہے۔

پاکستان فلسطینی عوام کے لیے امن، انصاف اور وقار کی بحالی، اور اُن کے حق خودارادیت کے حصول کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔

