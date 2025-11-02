  • KHI: Clear 24.6°C
  • LHR: Clear 20.8°C
  • ISB: Clear 19.5°C
  • KHI: Clear 24.6°C
  • LHR: Clear 20.8°C
  • ISB: Clear 19.5°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سول آرمڈ فورسز کیلئے شہدا کے نئے معاوضہ پیکیج پر تاحال عمل درآمد نہ ہوسکا

وقاص علی رانجھاشائع 02 نومبر 2025 07:18pm
فائل فوٹو: اے ایف پی
فائل فوٹو: اے ایف پی

سول آرمڈ فورسز کےلیے شہدا کے نئے معاوضہ پیکیج پرعمل درآمد نہیں ہوسکا، وزارت داخلہ کی جانب سے تاحال نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جاسکا۔

ڈان نیوز نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ مطابق سول آرمڈ فورسز کےلیے وفاقی کابینہ کے منظور کردہ شہدا کے نئے معاوضہ پیکیج پر دو ماہ بعد بھی عمل درآمد نہیں ہوسکا کیونکہ وزارت داخلہ کی جانب سے تاحال اس سلسلے میں نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا جاسکا۔

ذرائع کے مطابق کابینہ نے26 اگست کو سول آرمڈ فورسز کےلیے نظرثانی شدہ شہدا پیکیج کا معاوضہ منظور کیا تھا۔

حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ اوراسٹبلشمنٹ ڈویژن نےڈرافٹ نوٹیفکیشن پر رائے دینے میں تاخیر کی، تاہم بہت جلد سول آرمڈ فورسز کے لیے شہدا پیکیج کا نوٹیفکیشن جاری کردیا جائےگا۔

ذرائع کے مطابق سول آرمڈ فورسز کےلیے شہداء پیکیج کے معاوضے میں 233 فیصد تک اضافے کا فیصلہ ہوا ہے، جس کے بعد پیکیج کے تحت کم سےکم معاوضہ بڑھ کر ایک کروڑ روپے ہوجائے گا جبکہ اس وقت پیکیج کا کم سےکم معاوضہ 30 لاکھ روپے ہے۔

نوٹیفکیشن کے اجرا کے بعد پیکیج کے تحت زیادہ سے زیادہ معاوضہ بڑھ کر 2کروڑ روپےہوجائےگا جو اس وقت ایک کروڑ روپے ہے۔

واضح رہے کہ سول آرمڈ فورسز میں پنجاب رینجرز، سندھ رینجرز، ایف سی نارتھ خیبرپختونخوا، ایف سی ساؤتھ خیبرپختونخوا، ایف سی نارتھ بلوچستان اور ایف سی ساؤتھ بلوچستان، پاکستان کوسٹ گارڈز، جی بی اسکاؤٹس اور فیڈرل کانسٹیبلری شامل ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

والدہ پینے کے لیے پانی مانگتے مانگتے انتقال کر گئی تھیں، ارشد وارثی

2

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کردیا

3

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

4

فیصل کپاڈیا کا ڈمپل کپاڈیا اور ٹوئنکل کھنہ سے تعلق کا انکشاف

5

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

6

امریکا نے چین کی معدنی بالادستی کے توازن کیلئے پاکستان سے مدد طلب کرلی

7

بھارتی خفیہ ایجنسی نے پاکستانی ماہی گیر کو گرفتار کرکے اپنے لیے کام کرنے پر مجبور کیا، عطا تارڑ

8

ماں کے عاشق کو قتل کرنے کے جرم میں قید مہک بخاری کی سزا کم کردی گئی

کارٹون

کارٹون : 2 نومبر 2025
کارٹون : 31 اکتوبر 2025