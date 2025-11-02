افغان سرزمین سے پاکستان پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کیخلاف کارروائی کی ذمہ داری کابل پر ہے، عطاء اللہ تارڑ
وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مشترکہ نگرانی اور توثیق کے نظام کے قیام کے بعد اب یہ ذمہ داری کابل پر عائد ہوگی کہ وہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے جو افغان سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔
پاکستانی اور افغان طالبان وفود کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہفتے کے روز استنبول میں شروع ہوا تھا، تاہم کابل سے ہونے والے دہشت گردانہ حملوں پر اسلام آباد کے دیرینہ تحفظات مذاکرات میں بڑا تنازعہ بنے رہے، جس کے باعث بات چیت میں تعطل پیدا ہوا۔
بعد ازاں ترکی اور قطر نے دوسری بار ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں مذاکراتی عمل کو اس وقت بچا لیا، جب پاکستان نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ بات چیت ’ ناکام’ ہوگئی ہے اور اس کے مذاکرات کار وطن واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔
ان مذاکرات میں تین نکاتی سمجھوتہ طے پایا — جنگ بندی کے تسلسل، امن کو یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کے ایک نظام کے قیام، اور معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں سزاؤں پر اتفاق۔ اس نظام کی عملی تفصیلات 6 نومبر کو استنبول میں دونوں جانب کے سینئر نمائندوں کی ملاقات کے دوران طے کی جائیں گی۔
جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیرِ اطلاعات نے استنبول میں زیرِ بحث نگرانی کے نظام سے متعلق ایک سوال کے جواب میں کہا کہ گزشتہ دنوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے گا اور مشترکہ نظام کے طریقہ کار پر بات چیت ہوگی۔
انہوں نے کہا، ’ ذمے داری افغان حکومت پر ہے کیونکہ ان کی سرزمین کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ ایک اضافی فورم ہوگا جہاں شواہد فراہم کیے جائیں گے، اور افغان طالبان حکومت کو کارروائی کرنا ہوگی۔ اگر وہ کارروائی نہیں کرتے، تو انہیں سزا ملے گی۔’
“فتنۃ الخوارج” کی اصطلاح ریاست کی جانب سے کالعدم تحریکِ طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے دہشت گردوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جبکہ بلوچستان میں سرگرم گروہوں کو “فتنۃ الہندوستان” کہا گیا ہے تاکہ دہشت گردی اور عدم استحکام میں بھارت کے مبینہ کردار کو اجاگر کیا جا سکے۔
جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر یہ نظام قائم ہونے کے بعد افغانستان سے پاکستان پر حملہ ہو تو کیا پاکستان افغان سرزمین پر جوابی کارروائی کرے گا، تو عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ یہ صورتحال پر منحصر ہوگا۔
انہوں نے جواب دیا، ’ اگر صورتحال بہت سنگین ہوئی اور پاکستان کو بین الاقوامی قانون اور اقوامِ متحدہ کے چارٹر کے تحت جوابی کارروائی کا حق حاصل ہوا، تو فیصلہ حالات کے مطابق کیا جائے گا۔’
انہوں نے مزید کہا، ’ جب یہ نظام قائم ہو جائے گا، مشترکہ تصدیق ہوگی اور شواہد سامنے آئیں گے، تو جو فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، اسے سزا ملے گی۔ لیکن یہ حالات پر منحصر ہے۔ اب افغان طالبان کے پاس بہانے بنانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ چونکہ تیسرے فریق بھی شامل ہیں، انہیں کارروائی کرنا ہوگی۔’
افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کے مشتبہ عناصر کو پاکستان کے حوالے کرنے کی پیشکش سے متعلق سوال کے جواب میں عطاء اللہ تارڑ نے وضاحت کی کہ پاکستانی حکومت نے یہ پیشکش مسترد کر دی تھی اور سوال اٹھایا کہ افغان طالبان انتظامیہ مذاکرات کے بعد اس طرح کے بیانات کیوں دے رہی ہے۔
انہوں نے کہا، ’ معاملہ واضح ہے: پاکستان نے پہلے ہی مطالبہ کیا تھا کہ جو دہشت گرد پاکستان کے لیے خطرہ ہیں، انہیں کنٹرول یا گرفتار کیا جائے۔ تاہم افغان فریق کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی شہری ہیں اور انہیں حوالے کر دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ نئے بیانات حقائق کو مسخ کر رہے ہیں۔ ہم نے فوری طور پر سرحدی راستے سے حوالگی کی تجویز دی تھی — یہ ہمارا دیرینہ مؤقف ہے۔ ’ میں نہیں جانتا کہ وہ ایسے بیانات دے کر صورتحال کو کیوں پیچیدہ بنا رہے ہیں۔’
عطاء اللہ تارڑ نے افغان طالبان حکومت کو ایک ’ منقسم نظام’ قرار دیا جو افغانستان پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتا۔
انہوں نے کہا، ’ وہ مختلف حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر دھڑا قابو میں نہیں۔ پاکستان کی سول اور عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور انہیں (افغان طالبان کو) ہم پر الزامات لگانا بند کرنا چاہیے۔ یہ پروپیگنڈا ہے، جس کا ہم نے مؤثر جواب دیا ہے۔’
سرحدی جھڑپیں اور مذاکرات
حالیہ ہفتوں میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں، جن میں سرحدی جھڑپیں، جوابی بیانات اور الزامات شامل ہیں۔
یہ کشیدگی گذشتہ ماہ 11 اکتوبر کی رات اس وقت شروع ہوئی جب افغانستان سے پاکستان پر حملہ کیا گیا۔ اس سے قبل افغان طالبان نے الزام لگایا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں فضائی حملے کیے ہیں — تاہم اس الزام کی نہ تو اسلام آباد نے تصدیق کی اور نہ تردید۔
اسلام آباد طویل عرصے سے طالبان سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں۔ تاہم طالبان اس الزام کو مسترد کرتے ہیں کہ ان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے۔
دوسری جانب، پاکستان دہشت گردی کے مسئلے سے نبردآزما ہے اور انٹیلی جنس کی بنیاد پر کارروائیوں میں اس کے کئی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔
ابتدائی جھڑپ کے بعد، پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر کئی مزید جھڑپیں ہوئیں۔ اس دوران پاکستان کی جانب سے افغانستان میں گل بہادر گروپ کے کیمپوں پر بھی حملے کیے گئے۔
بالآخر دونوں فریق دوحہ میں مذاکرات کی میز پر آئے، جہاں ایک عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہوا اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان پائیدار امن اور استحکام کے لیے استنبول میں دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔
ترکی اور قطر کے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، جبکہ قطر نے افغان طالبان اور نیٹو افواج کے درمیان مذاکرات میں بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔