کراچی ترقی یافتہ اور روشنیوں کا شہر تھا، دعا ہے شہر اپنی عظمت رفتہ بحال کرسکے، احسن اقبال
وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقیات احسن اقبال نے کہا ہے کہ میرے بچپن میں کراچی ترقی یافتہ اور روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، دعا ہے کہ یہ شہر اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرسکے۔
ڈان نیوز کے مطابق احسن اقبال اپنی مادر علمی کراچی کے عائشہ بوانی اسکول پہنچے، جہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلی سے چوتھی جماعت تک عائشہ باوانی اسکول میں پڑھا ہوں۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ طلبہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کل کو کوئی بھی ملک کا وزیر بن سکتا ہے، باوانی فیملی کی تعلیم کے فروغ کے لیے قابل قدر کاوشیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے فقط روزگار مہیا کرنے کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔
احسن اقبال نے کہا کہ مستقبل کی جنگ لیبارٹریز کے اندر لڑی جا رہی ہے، نئی ایجادات ہونی چاہئیں تاکہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔
ان کا کہنا تھا کہ او اور اے لیول کو فروغ دینے سے ہماری جڑیں خراب ہو گئی ہیں، ہمیں شیکسپیئر کا معلوم ہوگا لیکن اپنے ہیروز کا علم نہیں ہے۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے منفی نظریات کا پھیلاؤ بہت خطرناک ہے، منفی پروپیگنڈا اور منفی نظریات کی وجہ سے مجھ پر چلائی گئی گولی اب تک میرے جسم میں ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کو منفی نظریات سے بچانا ہوگا۔