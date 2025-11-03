  • KHI: Clear 26.4°C
  • LHR: Clear 24°C
  • ISB: Clear 19.7°C
  • KHI: Clear 26.4°C
  • LHR: Clear 24°C
  • ISB: Clear 19.7°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

تھیٹر چھوٹا نہیں سب سے مشکل کام ہے، معمر رانا کا تھیٹر کرنے کے بعد رد عمل

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 03 نومبر 2025 06:19pm
—اسکرین شاٹ/ پرومو فوٹو
—اسکرین شاٹ/ پرومو فوٹو

فلم اسٹار معمر رانا نے اسٹیج تھیٹر کو سب سے مشکل کام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ لوگ غلط ہیں جو تھیٹر کو سب سے چھوٹا کام قرار دیتے ہیں۔

معمر رانا نے حال ہی میں لاہور کے مقامی تھیٹر میں ’یہ چوڑیاں‘ نامی ڈرامے سے تھیٹر اداکاری کا آغاز کیا ہے، ان کے ساتھ ماضی کی مقبول فلم اداکارہ خوشبو بھی مذکورہ ڈرامے میں نظر آئیں۔

’یہ چوڑیاں‘ نامی تھیٹر ڈرامے میں معمر رانا کی اداکاری کو زیادہ پسند نہیں کیا گیا جب کہ بعض مداحوں نے تھیٹر ڈرامے کے ڈانس سمیت دیگر مناظر کو بھی نامناسب قرار دیا۔

لوگوں کی تنقید اور ملے جلے رد عمل کے بعد معمر رانا نے نسیم وکی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے تھیٹر اداکاری کو سب سے مشکل قرار دیا۔

پریس کانفرنس کے دوران نسیم وکی نے کہا کہ پنجاب بھر میں 75 سے زائد اسٹیج تھیٹرز ہیں، جہاں ’یہ چوڑیاں‘ نامی معمر رانا اور خوشبو کے ڈرامے کو دکھایا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ تھیٹر پر تنقید کرنے والے یہ دیکھیں کہ ملک میں سینما نہیں رہے لیکن تھیٹرز چل رہے ہیں۔

نسیم وکی کے مطابق وہ کئی سال سے معمر رانا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور انہیں ’یہ چوڑیاں‘ نامی تھیٹر کرنے کا کہتے رہتے تھے لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔

ان کی بات پر معمر رانا نے بھی تصدیق کی کہ نسیم وکی نے 15 سال قبل ہی انہیں ’یہ چوڑیاں‘ کرنے کا کہا تھا لیکن وہ ہر بار ان کی بات ٹال دیتے تھے۔

انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، جو لوگ تھیٹر کو کم یا چھوٹا کام سمجھتے ہیں، انہیں جان لیں کہ تھیٹر سب سے مشکل اور بڑا کام ہے۔

معمر رانا کے مطابق یہ سچ ہے کہ انہوں نے پہلے فلموں میں کام کیا لیکن انہیں احساس ہے کہ تھیٹر سب سے مشکل کام ہے۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

2

’ہر بات مت پوچھیں‘: خواجہ آصف بلوچستان میں مبینہ میزائل تجربے سے متعلق سوال گول کرگئے

3

تنہائی کے شکار اور ’بوڑھے‘ جنوبی کوریا میں موت بڑھتا ہوا کاروبار بننے لگی

4

بشریٰ انصاری نے شوہر کے ساتھ کم وقت گزارنے کی وجہ بیان کردی

5

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

6

افغان طالبان کا پروپیگنڈا مسترد، وزیر دفاع نے افغان ترجمان کے بیانات کو گمراہ کن قرار دیدیا

7

بابراعظم نے روہت شرما کے بعد ویرات کوہلی سے بھی ریکارڈ چھین لیا

8

خوشبو خان کا ارباز خان سے علیحدگی کی خبروں پر نیا بیان

کارٹون

کارٹون : 3 نومبر 2025
کارٹون : 2 نومبر 2025