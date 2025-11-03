  • KHI: Clear 25.4°C
  • LHR: Clear 20.3°C
  • ISB: Clear 17.6°C
  • KHI: Clear 25.4°C
  • LHR: Clear 20.3°C
  • ISB: Clear 17.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

نبیل ظفر کا کراچی کی سڑکوں پر ڈرائیونگ کرنے والوں کو انعام دینے کا مطالبہ

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 03 نومبر 2025 06:50pm
—فوٹو: انسٹاگرام
—فوٹو: انسٹاگرام

معروف اداکار نبیل ظفر نے سندھ کے دارالحکومت کراچی میں ٹریفک پولیس کی جانب سے الیکٹرانک چالان کا نظام متعارف کرائے جانے پر رد عمل دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہےکہ شہر میں ڈرائیونگ کرنے والوں کو انعام ملنا چاہیے۔

سندھ حکومت نے گزشتہ ہفتے کراچی کی متعدد سڑکوں پر ای چالان کا نظام فعال کردیا تھا، جس کے تحت بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔

ای چالان میں تیز رفتاری، سگنل توڑنے اور ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے جیسی سزاؤں پر پانچ ہزار سے بیس ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے، جس پر صوبائی حکومت کو تنقید کا بھی سامنا ہے۔

ای اچالان نظام کے خلاف شہریوں نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر رکھا ہے جب کہ مختلف سماجی اور سیاسی تنظیموں کی جانب سے احتجاج بھی جاری ہے۔

ای چالان نافذ ہونے کے بعد اداکار نبیل ظفر نے مزاحیہ انسٹاگرام اسٹوری میں مطالبہ کیا کہ کراچی میں ڈرائیونگ کرنے والے افراد کو انعام دیا جانا چاہیے۔

انہوں نے اپنی اسٹوری میں لکھا کہ کراچی کی سڑکوں پر گاڑی چلانے پر چالان نہیں انعام ہونا چاہیے۔

انہوں نے لکھا کہ عوام کا مطالبہ ہے کہ کراچی کے روڈوں پر گاڑیاں چلانے والوں کو انعام دیا جانا چاہیے۔

نبیل ظفر کی مزاحیہ مختصر اسٹوری وائرل ہوگئی اور صارفین نے اس پر دلچسپ تبصرے کرتے ہوئے ان کی بات سے اتفاق بھی کیا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

2

’ہر بات مت پوچھیں‘: خواجہ آصف بلوچستان میں مبینہ میزائل تجربے سے متعلق سوال گول کرگئے

3

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

4

بشریٰ انصاری نے شوہر کے ساتھ کم وقت گزارنے کی وجہ بیان کردی

5

تنہائی کے شکار اور ’بوڑھے‘ جنوبی کوریا میں موت بڑھتا ہوا کاروبار بننے لگی

6

’ازدواجی زندگی میں ظلم پر سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ لاکھوں خواتین کی زندگیاں آسان بنائے گا‘

7

بابراعظم نے روہت شرما کے بعد ویرات کوہلی سے بھی ریکارڈ چھین لیا

8

افغان طالبان کا پروپیگنڈا مسترد، وزیر دفاع نے افغان ترجمان کے بیانات کو گمراہ کن قرار دیدیا

کارٹون

کارٹون : 3 نومبر 2025
کارٹون : 2 نومبر 2025