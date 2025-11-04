بلوچستان حکومت کی ضلع کوئٹہ میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست مسترد
الیکشن کمیشن آف پاکستان (ای سی پی) نے بلوچستان حکومت کی کوئٹہ ضلع میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ انتخابات 28 دسمبر کو ہی ہوں گے۔
ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان حکومت نے صوبائی الیکشن کمشنر کو باضابطہ طور پر ایک خط لکھا تھا، جس میں کوئٹہ میونسپل کارپوریشن (کیو ایم سی) کے انتخابات موسمِ سرما کی سختی اور شہر میں امن و امان کی صورتحال کے باعث مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔
الیکشن کمیشن کے ایک عہدیدار کے مطابق الیکشن کمیشن نے حکومت کے خط کا جائزہ لینے کے بعد بلدیاتی انتخابات کے التوا کی درخواست مسترد کر دی ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ انتخابات کمیشن کے اعلان کردہ شیڈول کے مطابق ہی ہوں گے۔
الیکشن کمیشن نے ایک علیحدہ اعلامیے میں تصدیق کی کہ صوبائی حکومت کی جانب سے کوئٹہ میں پولنگ ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ مکمل غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ انتخابات کا انعقاد اعلان کردہ شیڈول کے مطابق ہی کیا جائے گا۔
ای سی پی کے جاری کردہ شیڈول کے مطابق، کوئٹہ ضلع کی شہری یونین کونسلوں کی جنرل نشستوں پر انتخابات 28 دسمبر کو ہوں گے۔
کاغذات نامزدگی
امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 13 سے 17 نومبر تک متعلقہ ریٹرننگ افسران کو جمع کرا سکیں گے، جب کہ ابتدائی فہرست 18 نومبر کو جاری کی جائے گی۔
کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 19 سے 24 نومبر تک ہوگی، ریٹرننگ افسران کے فیصلوں (نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے) کے خلاف اپیلیں 28 نومبر تک الیکشن ٹریبونل میں دائر کی جا سکیں گی، جو 3 دسمبر تک ان اپیلوں پر فیصلے کرے گا۔
امیدواروں کی نظرِ ثانی شدہ فہرست 4 دسمبر کو جاری ہوگی، جب کہ حتمی فہرست اور کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ 5 دسمبر ہوگی، انتخابی نشانات 6 دسمبر کو الاٹ کیے جائیں گے، اور پولنگ 28 دسمبر (اتوار) کو صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک ہوگی، سرکاری نتائج 31 دسمبر تک جاری کیے جانے کا امکان ہے۔
الیکشن کمیشن نے بلوچستان حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ کوئٹہ ضلع میں بلدیاتی انتخابات کے پرامن، شفاف اور منصفانہ انعقاد کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائے۔