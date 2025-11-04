  • KHI: Sunny 34.3°C
  • LHR: Heavy Rain 29.4°C
  • ISB: Rain 19°C
اسلام آباد: سپریم کورٹ میں اے سی کی مرمت کے دوران دھماکا، 12 افراد زخمی

ویب ڈیسک شائع November 4, 2025 اپ ڈیٹ November 4, 2025 01:08pm
— اسکرین گریب: ڈان نیوز
وفاقی دارالحکومت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت میں زور دار دھماکا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہوگئے۔

ڈان نیوز کے مطابق سپریم کورٹ میں اے سی گیس کے پلانٹ میں دھماکے سے 12 افراد زخمی ہوگئے، دھماکے سے سپریم کورٹ کی عمارت لرز گئی۔

دھماکا سپریم کورٹ کی بیسمنٹ میں واقع کینٹین میں اے سی گیس کے پلانٹ میں ہوا، دھماکے کے بعد وکلا اور سپریم کورٹ کے عملے کے افراد باہر نکل آئے۔

ذرائع کے مطابق اسٹاف کینٹین میں اے سی کی مرمت کا کام جاری تھا کہ اس دوران زور دار دھماکا ہوا، واقعے کی تحقیقات جاری ہے، حادثے میں زخمی ہونے والے چاروں افراد کو ہسپتال منتقل کردیا گیا ہے۔

آئی جی اسلام آباد نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کینٹین میں 10 بج کر 55 منٹ پر اے سی گیس کا دھماکا ہوا، جس میں 12 افراد زخمی ہوگئے، 3 زخمیوں کو پمز ہسپتال اور 9 کو پولی کلینک منتقل کیا گیا جبکہ 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔

آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ کینٹین میں کئی روز سے گیس لیک ہورہی تھی، اے سی کی مرمت کے دوران دھماکا ہوا، انہوں نے بتایا کہ ماہرین نے بھی کلیئر کر دیا ہے کہ دھماکا گیس کا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ اے سی ٹیکنیشن زیادہ زخمی ہیں، ایک ٹیکنیشن کا 80 فیصد جسم جھلس گیا ہے۔

