  • KHI: Sunny 34.3°C
  • LHR: Heavy Rain 29.4°C
  • ISB: Rain 19°C
لاہور: خود کو ایف آئی اے افسر ظاہر کرکے سرکاری دفاتر سے مال بٹورنے والے 2 ملزم گرفتار

وسیم ریاض شائع November 4, 2025 اپ ڈیٹ November 4, 2025 11:31am
جنرل ہسپتال میں مریضوں کے لواحقین کی جیبوں کا صفایا کرنیوالا جیب کتروں کا گروہ بھی پولیس کی گرفت میں آگیا۔ — فائل فوٹو: شٹر اسٹاک
جنرل ہسپتال میں مریضوں کے لواحقین کی جیبوں کا صفایا کرنیوالا جیب کتروں کا گروہ بھی پولیس کی گرفت میں آگیا۔ — فائل فوٹو: شٹر اسٹاک

لاہور میں خود کو وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کا افسران ظاہر کرکے شہریوں سے فراڈ کرنے والے منظم گینگ کے 2 کارندوں کو گرفتار کرلیا گیا۔

حکام کے مطابق ایف آئی اے اینٹی کرپشن سرکل لاہور کی جانب سے کاروائی کی گئی ، گرفتار ملزمان کی شناخت عمر طارق اور فہد عرفان کے نام سے ہوئی ہے، ملزمان خود کو ایف آئی اے اہلکار ظاہر کر کے سرکاری دفاتر سے رقوم بٹورتے تھے۔

ملزمان کو رخشندہ کمپلیکس علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے۔

جنرل ہسپتال سے جیب کتروں کا گروہ پکڑا گیا

لاہور کے جنرل ہسپتال میں مریضوں کے لواحقین کی جیبوں کا صفایا کرنے والا جیب کتروں کا گروہ پولیس کی گرفت میں آگیا، کوٹ لکھپت پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے گروہ کو گرفتار کیا۔

ملزمان ہسپتال آئے مریضوں کے لواحقین سے وارداتیں کرتے تھے، فوٹیجز میں ملزمان کو لواحقین کی جیبوں کا صفایا کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

اب تک ملزمان لاکھوں روپے، موبائل فونز اور دیگر سامان چوری کر چکے ہیں، ملزمان کا چوری ڈکیتی کے مقدمات میں پہلے بھی ریکارڈ موجود ہے۔

