  • KHI: Clear 34°C
  • LHR: Heavy Rain 23.6°C
  • ISB: Clear 17.6°C
  • KHI: Clear 34°C
  • LHR: Heavy Rain 23.6°C
  • ISB: Clear 17.6°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

ملک میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

ویب ڈیسک شائع November 4, 2025 اپ ڈیٹ November 4, 2025 04:00pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

ملک بھر میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے، فی تولہ سونا کئی ہزار روپے سستا ہوگیا۔

آل پاکستان صرافہ جیمز ایند جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق منگل کو صرافہ مارکیٹ میں 24 قیراط کا فی تولہ سونا 3500 روپےکی کمی سے 4 لاکھ 20 ہزار 362 روپے پر آگیا۔

اسی طرح 24 قیراط کے 10گرام سونےکی قیمت 3 ہزار ایک روپےکی کمی سے 3 لاکھ60 ہزار 392 روپے ہوگئی جبکہ عالمی مارکیٹ میں 35 ڈالر کی کمی سے فی اونس سونا 3980 ڈالر پر آگیا۔

دوسری جانب چاندی کی قدر میں کمی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ فی تولہ چاندی 130 روپےکی کمی سے 5 ہزار 22 روپے کی ہوگئی جبکہ 10 گرام چاندی 112 روپے کی کمی سے 4 ہزار 305 روپے کی ہوگئی، اسی طرح عالمی مارکیٹ میں بھی فی اونس چاندی 47.60 ڈالر ہوگئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

2

فلسطینی قیدی کے جنسی استحصال کی ویڈیو لیک کرنے پر اسرائیلی فوج کی سابق پراسیکیوٹر گرفتار

3

فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر

4

وزیراعظم کی زیرصدارت (ن) لیگی وفد نے27ویں ترمیم کی منظوری کیلئے حمایت مانگی ہے، بلاول بھٹو

5

رواں ہفتے ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارشوں کی پیشگوئی

6

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

7

صحافی نعیم کے صبا قمر پر سنگین الزامات، اداکارہ نے قانونی کارروائی کا اعلان کردیا

8

والدہ کےساتھ شرط پر سی ایس ایس کرکے پولیس افسر بنا تھا، حمزہ علی عباسی

کارٹون

کارٹون : 4 نومبر 2025
کارٹون : 3 نومبر 2025