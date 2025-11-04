کراچی: ہیوی ٹریفک سے ایک دن میں دوسرا حادثہ، ڈمپر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق
کراچی کے علاقے لانڈھی میں ہسپتال چورنگی کے قریب ڈمپر نے موٹرسائیکل سواروں کو کچل دیا، حادثے میں ایک موٹرسائیکل سوار جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوگیا۔
ڈان نیوز کے مطابق کراچی میں ایک ہی دن میں ہیوی ٹریفک سے دوسرا حادثہ رونما ہوا ہے، لانڈھی میں ڈمپر نے بائیک سواروں کو کچل دیا۔
ہسپتال چورنگی پر افسوسناک حادثے میں ایک موٹرسائیکل سوار جاں بحق اور دوسرا زخمی ہوگیا، موٹر سائیکل سواروں کو کچلنے والا ڈمپر سمیت فرار ہوگیا۔
پولیس نے جاں بحق و زخمی موٹرسائیکل سواروں کو ہسپتال منتقل کرکے ڈمپر ڈرائیور کی تلاش شروع کردی۔
ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا، حادثے میں جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 20 سالہ کاشان کے نام سے ہوئی جب کہ حادثے میں 19 سالہ جواد زخمی ہوا۔
اس سے قبل، کراچی میں نشتر روڈ پر رامسوامی کے علاقے میں ڈمپر کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق اور اس کی اہلیہ زخمی ہوگئی، جاں بحق نوجوان کی شناخت شاہ زیب کے نام سے ہوئی،
حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ڈمپر نذرآتش کردیا جب کہ واقعے کا ذمہ دار ڈرائیور فرار ہوگیا تھا جسے پولیس نے گرفتار کرلیا۔
دوسری جانب، حادثے کے بعد ڈمپر نذرآتش کیے جانے پر ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود مسلح گارڈ کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچ گئے، جنہیں دیکھ کر اہل علاقہ مشتعل ہوگئے اور احتجاج شروع کردیا۔
اس موقع پر جاتے جاتے ڈبل کیبن میں سوار لیاقت محسود کے گارڈ نے عوام پر فائرنگ کردی۔
ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود نے دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ انہوں نے احتجاجاً نیشنل ہائی وے بند کرنے کا اعلان کردیا۔
واضح رہے کہ حالیہ دنوں میں شہر میں ڈمپر کے حادثات میں تشویشناک اضافہ ہوا ہے۔ 2 نومبر کو ملیرکینٹ تھانے کی حدود جناح ایونیو پر شاپنگ مال کے سامنے ڈمپر کی ٹکر سے ایف آئی اے کا اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد ایوب خان جاں بحق ہوگیا تھا۔
متوفی روفی ڈریم لینڈ کا رہائشی تھا اور ایئرپورٹ پر ڈیوٹی کے بعد واپسی پر حادثے کا شکار ہوا تھا، پولیس نے واقعے کے ذمے دار ڈرائیور کو گرفتار کرلیا تھا۔