چارسدہ: نامعلوم افراد کی فائرنگ، جمعیت علمائے اسلام (ف) کی صوبائی شوریٰ کے رکن جاں بحق

ویب ڈیسک شائع November 4, 2025 اپ ڈیٹ November 4, 2025 05:30pm
چارسدہ کے تھانہ مندنی کی حدود مندنی ٹو تخت بھائی روڈ پر نامعلوم موٹرسائکل سواروں کی فائرنگ سے جمعیت علمائے اسلام (ف) کی صوبائی شوریٰ کے رکن مولانا عبدالسلام جاں بحق ہو گئے۔

ڈان نیوز کے مطابق پولیس حکام نے بتایا کہ مقتول مولانا عبدالسلام تحصیل تنگی اینگر باڑی بند کے مدرسے ابوبکر صدیق کے مہتمم اور جے یو آئی (ف) کی صوبائی شوریٰ کے ممبر تھے، افسوس ناک واقعے کے متعلق مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔

پولیس حکام نے مزید بتایا کہ جاں بحق ہونے والے مہتم مدرسہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال جمال آباد منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کی ذمہ داری کسی بھی مسلح تنظیم نے قبول نہیں کی۔

سابق امن کمیٹی ممبر جاں بحق

دریں اثنا، سوات کی تحصیل کبل کے علاقے کانجو میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے سابق امن کمیٹی کے ممبر مفتاح الدین جاں بحق ہو گئے، پولیس کے مطابق سابق امن کمیٹی ممبر کی لاش قانونی کارروائی کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔

