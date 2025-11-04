چارسدہ: نامعلوم افراد کی فائرنگ، جمعیت علمائے اسلام (ف) کی صوبائی شوریٰ کے رکن جاں بحق
چارسدہ کے تھانہ مندنی کی حدود مندنی ٹو تخت بھائی روڈ پر نامعلوم موٹرسائکل سواروں کی فائرنگ سے جمعیت علمائے اسلام (ف) کی صوبائی شوریٰ کے رکن مولانا عبدالسلام جاں بحق ہو گئے۔
ڈان نیوز کے مطابق پولیس حکام نے بتایا کہ مقتول مولانا عبدالسلام تحصیل تنگی اینگر باڑی بند کے مدرسے ابوبکر صدیق کے مہتمم اور جے یو آئی (ف) کی صوبائی شوریٰ کے ممبر تھے، افسوس ناک واقعے کے متعلق مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے۔
پولیس حکام نے مزید بتایا کہ جاں بحق ہونے والے مہتم مدرسہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول ہسپتال جمال آباد منتقل کر دیا گیا، جبکہ واقعے کی ذمہ داری کسی بھی مسلح تنظیم نے قبول نہیں کی۔
سابق امن کمیٹی ممبر جاں بحق
دریں اثنا، سوات کی تحصیل کبل کے علاقے کانجو میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے سابق امن کمیٹی کے ممبر مفتاح الدین جاں بحق ہو گئے، پولیس کے مطابق سابق امن کمیٹی ممبر کی لاش قانونی کارروائی کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی گئی۔