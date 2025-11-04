آئی سی سی قوانین کیخلاف ورزی، حارث رؤف پر 2 میچز کی پابندی، بھارتی کپتان پر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ

آئی سی سی قوانین کیخلاف ورزی، حارث رؤف پر 2 میچز کی پابندی، بھارتی کپتان پر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ایشیا کپ 2025 میں پاک- بھارت میچز کے دوران کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیوں سے متعلق فیصلہ سنا دیا، جس کے تحت پاکستانی فاسٹ باؤلر حارث رؤف اور بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو پر میچ فیس کا 30، 30 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اعلامیے کے مطابق حارث رؤف کو 24 ماہ میں دوبارہ آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا، جس پر انہیں ایک بار پھر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ اور 2 اضافی ڈی میرٹ پوائنٹس دیے گئے، اس طرح ان پر اب 2 میچ کھیلنے پر پابندی ہوگی۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اعلامیے کے مطابق آئی سی سی ایلیٹ پینل آف میچ ریفریز کے ارکان نے یہ سماعتیں پاکستان اور بھارت کے درمیان 14، 21 اور 28 ستمبر کو کھیلے گئے میچز کے دوران پیش آنے والے واقعات پر کیں۔
آئی سی سی کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ 2025 کے 14 ستمبر کو کھیلے گئے میچ کے حوالے سے سماعت میچ ریفری رچی رچرڈسن نےکی، جس میں رچی رچرڈسن نے بھارتی کپتان سوریا کمار یادو کو آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی ( ایسا طرزِ عمل جو کھیل کی بدنامی کا باعث بنے) کا مرتکب پایا اور انہیں میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ اور 2 ڈی میرٹ پوائنٹس دیے گئے۔
اسی میچ میں پاکستان کے ٹاپ آرڈر بیٹر صاحب زادہ فرحان کو بھی آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا اور انہیں آفیشل وارننگ اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا۔
فاسٹ باؤلر حارث رؤف کو بھی اسی آرٹیکل کی خلاف ورزی پر قصور وار قرار دیتے ہوئے اُن پر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ اور 2 ڈی میرٹ پوائنٹس عائد کیے گئے۔
پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کے سپر فور راؤنڈ میں 21 ستمبر کو کھیلے گئے میچ کی سماعت آئی سی سی میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے کی، جس میں انہوں نے بھارتی فاسٹ باؤلر ارشدیپ سنگھ کو آرٹیکل 2.6 کی مبینہ خلاف ورزی (ایسے اشارے جو توہین آمیز یا اشتعال انگیز ہوں) سے بری قرار دیا، فاسٹ باؤلر کی خلاف ورزی ثابت نہیں ہوئی، لہذا انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی۔
ایشیا کپ 2025 کے 28 ستمبر کو کھیلے گئے پاک-بھارت فائنل مقابلے کے دوران بھارتی فاسٹ باؤلر جسپریت بمراہ نے بھی نامناسب اشارے کیے تھے، جس پر فاسٹ باؤلر نے آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی (کھیل کی بدنامی کا باعث بننے والا رویہ) کا اعتراف کیا، جسپریت بمراہ کو وارننگ اور ایک ڈی میرٹ پوائنٹ دیا گیا، فاسٹ باؤلر نے اپنی سزا قبول کر لی، لہذا باضابطہ سماعت کی ضرورت نہیں پڑی۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اعلامیے کے مطابق میچ ریفری رچی رچرڈسن کی زیر نگرانی سماعت کے بعد حارث رؤف کو 24 ماہ میں دوبارہ آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا گیا، جس پر انہیں ایک بار پھر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ اور 2 اضافی ڈی میرٹ پوائنٹس دیے گئے۔
24 ماہ کے دوران 4 ڈی میرٹ پوائنٹس ملنے کی وجہ سے فاسٹ باؤلر کو 2 میچز کی معطلی کا سامنا کرنا پڑا، آئی سی سی قوانین کے مطابق حارث رؤف جنوبی افریقہ کے خلاف آج اور 6 نومبر کو شیڈول ون ڈے میچز میں شرکت سے محروم رہیں گے۔
یاد رہے کہ 14 ستمبر کو دبئی میں کھیلے جانے والے پاک-بھارت میچ کے بعد سوریا کمار یادو نے نہ صرف پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کیا تھا بلکہ انہوں نے پوسٹ میچ پریزنٹیشن اور پریس کانفرنس میں کرکٹ قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے کہا تھا کہ ’ آج کی جیت کو پہلگام واقعے کے نام کرتا ہوں، پاکستان کے خلاف بھارتی آرمی کے لیے ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے‘۔
جس پر پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے آئی سی سی سے شکایت کی تھی، سوریا کمار یادو کے سیاسی بیانات آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کے خلاف ہیں۔