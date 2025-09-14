  • KHI: Partly Cloudy 26.4°C
  • LHR: Partly Cloudy 27.5°C
  • ISB: Rain 26.3°C
بھارت نےجینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا، میچ کے اختتام پر پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار

اسپورٹس ڈیسک شائع September 14, 2025 اپ ڈیٹ September 15, 2025 12:10am
— فوٹو: کرک انفو
— فوٹو: کرک انفو

بھارتی کرکٹ ٹیم نے جینٹلمین گیم کرکٹ کو داغدار کر دیا ہے، ایشیا کپ کے میچ کے اختتام پر بھارتی ٹیم نے پاکستان کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق بھارتی کرکٹ ٹیم کےکپتان سوریا کمار یادیو نے ٹاس کے موقع پر بھی پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا سے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔

تاہم میچ کے اختتام پر جب بھارت نے پاکستان کے خلاف فتح حاصل کی تو 47 رنز پر ناٹ آؤٹ اننگز کھیلنے والے بھارتی ٹیم کے کپتان سوریا کمار یادیو اور 10 رنز پر کھیلنے والے شیوم دھوبے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائے بغیر ہی میدان سے باہر چلے گئے۔

سوریا کمار یادیو نے میدان سے باہر پہنچتے ہی باقی بھارتی کھلاڑیوں کو بھی ڈریسنگ میں بُلا لیا، اس دوران پاکستان ٹیم میدان کے اندر ہی موجود رہی۔

ذرائع کے مطابق پاکستان ٹیم کے کپتان نے بھارتی ٹیم کے اس رویے پر احتجاج کے طور پر پوسٹ میچ پریذنٹیشن میں بھی حصہ نہیں لیا۔

کھیل میں سیاست

بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کھیل میں سیاست کو لے آئے، پاکستان کیخلاف جیت کو پہلگام واقعے کے نام کر دیا۔

پوسٹ میچ پریذنٹیشن میں سوریا کمار یادیو نے کرکٹ قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئےکہا کہ’ آج کی جیت کو پہلگام واقعے کے نام کرتا ہوں، پاکستان کے خلاف بھارتی آرمی کے لیے ہماری طرف سے تحفہ ہے‘۔

یاد رہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) قوانین میں سیاست، مذہب اور رنگ و زبان کے معاملے پر کھلاڑیوں کا گفتگو کرنا ممنوع ہے۔

واضح رہے کہ ایشیا کپ کے چھٹے میچ میں بھارت نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔

