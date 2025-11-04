لاہور ہائیکورٹ کا شہر میں بازار رات 10، ریسٹورنٹس 11 بجے بند کروانے کے نوٹیفیکشن پرعمل درآمد کا حکم

لاہور ہائیکورٹ کا شہر میں بازار رات 10، ریسٹورنٹس 11 بجے بند کروانے کے نوٹیفیکشن پرعمل درآمد کا حکم
لاہور ہائیکورٹ نے شہر میں بازاروں کو رات 10 بجے اور ریسٹورنٹس کو 11 بجے بند کروانے کے احکامات پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔
ڈان نیوز کے مطابق لاہور ہائیکورٹ میں اسموگ کے تدارک کے حوالے سے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی، عدالت نے ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کو بازار رات 10 بجے اور ریسٹورنٹس 11 بجے بند کرنے کے حکومتی نوٹیفکیشن پر عمل کی ہدایت کر دی۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی، اس موقع پر ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا عدالت میں پیش ہوئے۔
عدالت نے استفسار کیا کہ آپ کا نوٹیفکیشن ہے کہ مارکیٹس رات 10 بجے بند ہوں گی، تاہم اس کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، یہ نوٹیفکیشن 2023 کا ہے اس پر عمل درآمد کروائیں۔
عدالت نے ڈی سی لاہور سے پوچھا کہ آپ کا نوٹیفکیشن کیا کہتا ہے؟ جس پر سید موسیٰ رضا نے بتایا کہ نوٹیفکیشن کے مطابق بازار رات 10 بجے اور ریسٹورنٹس 11 بجے بند ہوں گے، دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایک تجویز ہے کہ ایک ماہ کے لیے اتوار کے روز تمام کمرشل سرگرمیاں بند کر دینی چاہیے، ایک 2 ماہ یا 4 ہفتے ایسا کر سکتے ہیں۔
جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ شادی ہالز پر بھی نظر رکھیں، پورے 10 بجے ہالز بند ہونے چاہیں، شادیوں پر ون ڈش کی خلاف ورزی بھی ہورہی ہے لیکن اس کا ماحولیات سے تعلق نہیں۔
دوران سماعت عدالت نے ہدایت کی کہ شہر میں 5 منٹ کے لیے بھی ٹریفک بند نہیں ہونی چاہیے، ساتھ ہی عدالت نے ڈی سی لاہور کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت بھی کر دی۔
سماعت کے دوران عدالت نے شہر میں واسا کے تعمیراتی پروجیکٹس پر اظہارِ تشویش کیا اور ریمارکس دیے کہ گزشتہ 6 ماہ سے واسا کے تعمیراتی کام جاری ہیں، جگہ جگہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے، واسا بتائے کہ اس کے پروجیکٹ کب ختم ہوں گے؟ واسا کے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں اور پھر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ پورے لاہور میں اتنی مٹی کر دی گئی جس کی کوئی حد نہیں، اتنی مٹی میں اسموگ گن کیا کام کریں گی۔
جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیےکہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے، یہ میرا اکیلے کا کام تو نہیں، واسا اپنے سارے پروجیکٹس کی تمام تفصیلات عدالت میں پیش کرے، عدالت نے اسموگ کیس کی سماعت 7 نومبر تک ملتوی کر دی۔
اسسٹنٹ کمشنرز کو مراسلہ
اسموگ کی صورتحال اور عدالتی حکم کے بعد لاہور میں آج (4 نومبر) کو تمام مارکیٹیں رات 10 بجے جبکہ ریسٹورنٹس رات 11 بجے تک بند ہوں گے۔
اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر لاہور نے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو اوقات کار کی پابندی یقینی بنانے کے لیے مراسلہ جاری کردیا ہے، مراسلے میں کہا گیا کہ عدالتی حکم پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنایا جائے جبکہ ہر تحصیل میں روزانہ کی بنیاد پر عملدرآمد رپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دیا گیا۔