فیفا کے سینئر نائب صدر کی سرکاری دورے پرپاکستان آمد، سول و عسکری قیادت سے ملاقاتیں شیڈول

فیفا کے سینئر نائب صدر کی سرکاری دورے پرپاکستان آمد، سول و عسکری قیادت سے ملاقاتیں شیڈول
بحرین کے شاہی خاندان کے معزز رکن، ایشین فٹ بال کنفیڈریشن (اے ایف سی) کے صدر اور فٹبال کی عالمی تنظیم (فیفا) کے سینئر نائب صدر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ 3 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔
ڈان نیوز کے مطابق فیفا نائب صدر کی پاکستان آمد پر وزارت بین الصوبائی رابطہ (آئی پی سی) کے سینئر حکام نے ایئرپورٹ پر مہمان کا پرتپاک استقبال کیا، پاکستان فٹبال فیڈریشن (پی ایف ایف) کے صدر محسن گیلانی اور ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے سیکریٹری جنرل سونم جگمی اور دیگر عہدیداران نے بھی معزز مہمان کو پاکستان میں خوش آمدید کہا۔
وزارت بین الصوبائی رابطہ کے جاری اعلامیے کے مطابق شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ کا سرکاری دورہ 3 روز تک جاری رہے گا، وزیرِ اعظم پاکستان شہباز شریف کی ہدایت پر شیخ سلمان بن ابراہیم الخلیفہ کو دورے کے دوران ’اسٹیٹ گیسٹ‘ کا درجہ دیا گیا۔
مزید بتایا گیا کہ دورے کے دوران فیفا نائب صدر اعلیٰ سول و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ ان ملاقاتوں میں فٹ بال کے شعبے میں انفرااسٹرکچر ڈیولپمنٹ، نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے مواقع میں فروغ و توسیع پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
اعلامیے میں کہا گیا کہ ان ملاقاتوں کے دوران پاکستان میں اسپورٹس ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر تعاون کے امکانات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔