قومی اسمبلی کے اجلاس کا 19 نکاتی ایجنڈا جاری

ویب ڈیسک شائع November 4, 2025 اپ ڈیٹ November 4, 2025 10:16pm
فائل فوٹو: قومی اسمبلی، ایکس
قومی اسمبلی کے کل ہونے والے اجلاس کا ایجنڈا جاری کردیا گیا، وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر توانائی سمیت متعدد وزرا اپنے محکموں سے متعلق سوالات کے جوابات دیں گے۔

ڈان نیوز کے مطابق کل ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کا 19 نکاتی ایجنڈا جاری کردیا گیا، جس میں مختلف قومی و عوامی امور زیر غور آئیں گے اور وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر توانائی سمیت متعدد وزرا اپنے محکموں سے متعلق سوالات کے جوابات دیں گے۔

قومی اسمبلی کا اجلاس کل شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہو گا، جس میں وزیر داخلہ محصول بندی موٹر گاڑیاں مغربی پاکستان ترمیمی بل 2025 پیش کریں گے۔

اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی اسلام آباد مقامی حکومت ایکٹ 2015 میں مزید ترمیم کا بل پیش کریں گے جبکہ معیاری وقت آرڈیننس 1943 میں مزید ترمیم کا بل بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔

سرکاری نجی شراکتی اتھارٹی ترمیمی بل 2025 اور انکم ٹیکس آرڈیننس میں مزید ترمیم کے بلز بھی پیش کیے جائیں گے جبکہ قائمہ کمیٹی برائے جینڈر مین اسٹریمنگ کی رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے گی۔

قومی غذائی تحفظ و تحقیق، دفاع، خارجہ امور اور پٹرولیم کی قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس ایوان میں پیش کی جائیں گی اور اسلام آباد میں کوڑا کرکٹ کو سائنسی طریقے سے ٹھکانے نہ لگانے سے متعلق توجہ دلاو نوٹس پیش کیا جائے گا۔

اسلام آباد کے نجی ہسپتالوں اور لیبارٹریوں میں ہوشربا چارجز سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس بھی ایجنڈے کا حصہ ہے۔

