  • KHI: Sunny 34.1°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Clear 21.2°C
  • KHI: Sunny 34.1°C
  • LHR: Clear 25.3°C
  • ISB: Clear 21.2°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سونے کی فی تولہ قیمت میں آج بھی بڑی کمی، چاندی کی قیمت برقرار

ویب ڈیسکشائع 05 نومبر 2025 01:37pm
— فائل فوٹو: رائٹرز
— فائل فوٹو: رائٹرز

سونے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے، گزشتہ روز 3500 روپے کی کمی کے بعد آج بھی سونا مزید سستا ہوگیا۔

آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق بدھ کو 24 قیراط سونے کی قیمت میں ایک ہزار روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی اور یہ گزشتہ تجارتی دن کے 4 لاکھ 20 ہزار 362 روپے کے مقابلے میں 4 لاکھ 19 ہزار 362 روپے فی تولہ فروخت ہوا۔

24 قیراط کے 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 857 روپے کی کمی ہوئی، جس کے بعد یہ 3 لاکھ 59 ہزار 535 روپے پر آگئی، 22 قیراط سونا 678 روپے کمی کے ساتھ 3 لاکھ 29 ہزار 585 روپے فی 10 گرام میں دستیاب رہا۔

عالمی منڈی میں سونا 10 ڈالر کمی کے بعد 3 ہزار 970 ڈالر فی اونس پر بند ہوا۔

دوسری جانب ملکی مارکیٹ میں چاندی کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، 24 قیراط کی فی تولہ چاندی کی قیمت 5 ہزار 22 روپے اور 10 گرام چاندی کی قیمت 4 ہزار 305 روپے پر برقرار رہی، جب کہ عالمی منڈی میں چاندی کا ریٹ بھی 47.60 ڈالر فی اونس پر مستحکم رہا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

’وہ کرتے ہیں مگر بتاتے نہیں‘، ٹرمپ نے پاکستان کو ایٹمی تجربات کرنے والے ممالک میں شامل قرار دیدیا

2

فلسطینی قیدی کے جنسی استحصال کی ویڈیو لیک کرنے پر اسرائیلی فوج کی سابق پراسیکیوٹر گرفتار

3

فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، غزہ میں امن فوج بھیجنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی، ڈی جی آئی ایس پی آر

4

اسلام آباد: سپریم کورٹ میں اے سی کی مرمت کے دوران دھماکا، 12 افراد زخمی

5

وزیراعظم کی زیرصدارت (ن) لیگی وفد نے27ویں ترمیم کی منظوری کیلئے حمایت مانگی ہے، بلاول بھٹو

6

رواں ہفتے ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری اور بارشوں کی پیشگوئی

7

والدہ کےساتھ شرط پر سی ایس ایس کرکے پولیس افسر بنا تھا، حمزہ علی عباسی

8

شاہ محمود قریشی نے عمران خان کی رہائی مہم میں شمولیت کی مبینہ پیشکش مسترد کر دی

کارٹون

کارٹون : 5 نومبر 2025
کارٹون : 4 نومبر 2025