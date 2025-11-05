  • KHI: Sunny 34.1°C
صدرِ مملکت کی امیرِ قطر سے ملاقات، پاک۔سعودی دفاعی معاہدے کو خوش آئند قرار دیا

ویب ڈیسک شائع November 5, 2025 اپ ڈیٹ November 5, 2025 02:57pm
— فوٹو: ایوان صدر / ایکس

امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کو خوش آئند اور بروقت قرار دیا۔

ڈان نیوز کے مطابق صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے امیرِ قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے دوحہ میں ملاقات کی، ملاقات میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور پاکستانی سفیر بھی موجود تھے۔

صدرِ مملکت نے امیرِ قطر کو حکومتِ پاکستان اور عوام کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا۔

صدرِ مملکت نے قطر کی ترقی اور امیرِ قطر کی بصیرت افروز قیادت کو سراہا اور دفاع، دفاعی پیداوار، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے کی تجویز دی۔

امیرِ قطر نے تعاون بڑھانے پر رضامندی ظاہر کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو فوری رابطوں کی ہدایت دی۔

ملاقات کے دوران امیرِ قطر نے پاکستانی کمیونٹی کے کردار کی تعریف کی اور ان کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔

ان کا کہنا تھا کہ قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے جب کہ دونوں رہنماؤں نے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔

امیرِ قطر نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والی دفاعی معاہدے کو خوش آئند اور بروقت قرار دیا۔

ان کا کہنا تھا کہ پاکستان منفرد حیثیت رکھتا ہے جو چین، مغرب اور خلیجی ممالک سے بیک وقت تعلقات رکھتا ہے۔

امیرِ قطر نے امید ظاہر کی کہ پاکستان اور افغانستان موجودہ مسائل حل کرکے حالیہ چیلنجز کو پسِ پشت ڈال دیں گے۔

صدر زرداری نے قطر میں دوحہ مذاکرات کی میزبانی اور افغانستان سے متعلق کردار کو سراہا اور امیر قطر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔

امیرِ قطر نے صدرِ پاکستان کی دعوت قبول کرتے ہوئے آئندہ سال کے اوائل میں پاکستان کے دورے کا اعلان کیا۔

اس سے قبل، صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے چین کے نائب صدر ہان ژنگ سے ملاقات کی، ملاقات دوحہ میں جاری سماجی ترقی سے متعلق دوسری عالمی کانفرنس کے موقع پر ہوئی۔

چین کے نائب صدر ہان ژنگ سے ملاقات کے موقع پر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان اور چین آہنی بھائی اور ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، انہوں نے چین کی جانب سے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ تعاون پر شکریہ ادا کیا۔

صدر پاکستنا کا کہنا تھا کہ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے، صدر نے سی پیک کے کامیاب نفاذ میں چین کے تعاون کو سراہا۔

