آسٹریلیا نے ایشیز سیریز کے پہلے مقابلے کیلئے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کردیا
آسٹریلیا نے ایشیز سیریز کے پرتھ میں ہونے والے افتتاحی ٹیسٹ میچ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔
برطانوی نشریاتی ادارے ’بی بی سی‘ کی رپورٹ کے مطابق اسٹیو اسمتھ انجری کا شکار پیٹ کمنز کی جگہ پہلے ٹیسٹ میں کینگروز کی قیادت کریں گے، جب کہ ٹریوس ہیڈ نائب کپتان ہوں گے۔
بیٹر جیک ویڈرلڈ، باؤلرز برینڈن ڈاگیٹ اور شان ایبٹ ٹیسٹ کیریئر کا ڈیبیو کریں گے، جیک ویڈرلڈ اور مارنوس لبوشین میں سے کوئی ایک بیٹر عثمان خواجہ کے ساتھ آسٹریلیا کے لیے اوپننگ کرے گا۔
کمر کی سرجری سے بحالی کے بعد اسکواڈ میں آنے واپس والے آل راؤنڈرز کیمرون گرین اور بیو ویبسٹر ’بیگی گرین‘ کیپ پہنیں گے، وکٹ کیپر ایلکس کیری کو بھی اسکواڈ میں شامل کیا گیا جبکہ جوش انگلِس ان کے متبادل ہوں گے۔
فاسٹ باؤلر جوش ہیزل وُڈ، اسپنر نیتھن لائن اور سیمرز مچل اسٹارک اور اسکاٹ بولنڈ بھی اسکواڈ کا حصہ ہیں۔
کوئنز لینڈ میں ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے چیئرمین سلیکٹرز جارج بیلی نے کہا کہ انہیں امید ہےکہ کمر کی انجری کا شکار پیٹ کمنز سیریز کے بقیہ میچز میں ہمیں دستیاب ہوں گے، جیک ویڈرلڈ کے انتخاب پر جارج بیلی نے کہا کہ بیٹر کی گزشتہ 18 ماہ کی کارکردگی ’انتہائی شاندار‘ رہی ہے اور ان کا کھیلنے کا انداز ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کے لیے نہایت موزوں ہے۔
جب ان سے حتمی الیون کے بارے میں پوچھا گیا تو چیئرمین سلیکٹرز نے جواب دینے سے گریز کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا اسکواڈ ہے، آج 5 نومبر ہے اور پہلا ٹیسٹ میچ 21 تاریخ کو شروع ہوگا، ٹاس ہونے تک ہمیں حتمی پلیئنگ الیون کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔
جولائی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز میں آسٹریلیا کے لیے اوپننگ کرنے والے سیم کونستاس کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا۔
تاریخی ایشیز سیریز کا پہلا ٹیسٹ 21 سے 25 نومبر تک پرتھ کے آپٹس اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا ٹیسٹ 4 سے 8 دسمبر تک برسبین کے گیبا میں شیڈول ہے، تیسرا ٹیسٹ 17 سے 21 دسمبر تک ایڈیلیڈ اوول میں کھیلا جائے گا، اس کے بعد روایتی ’باکسنگ ڈے ٹیسٹ‘ 26 سے 30 دسمبر تک میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔
5 میچز پر مشتمل یہ سیریز 7 ہفتوں میں مکمل ہوگی اور آخری ٹیسٹ 4 سے 8 جنوری تک سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔
انگلینڈ نے بین اسٹوکس کی قیادت میں ستمبر میں ہی اپنے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا تھا۔