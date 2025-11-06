  • KHI: Sunny 32.6°C
  • LHR: Sunny 23.8°C
  • ISB: Sunny 23.1°C
  • KHI: Sunny 32.6°C
  • LHR: Sunny 23.8°C
  • ISB: Sunny 23.1°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سوست ڈرائی پورٹ سے اکتوبر میں ریکارڈ 1.88 ارب روپے کا ریونیو حاصل

جمیل نگریشائع 06 نومبر 2025 12:14pm
— فائل فوٹو: امتیاز علی تاج
— فائل فوٹو: امتیاز علی تاج

پاکستان کسٹمز نے اکتوبر کے دوران سوست ڈرائی پورٹ سے 1.88 ارب روپے کا ریکارڈ ریونیو جمع کیا، جو ڈرائی پورٹ کی تاریخ میں ماہانہ بنیاد پر سب سے بڑی وصولی ہے۔

ڈان اخبار میں شائع خبر کے مطابق یہ اضافہ پاکستان اور چین کے درمیان خنجراب پاس کے ذریعے تجارتی سرگرمیوں کے دوبارہ آغاز کے بعد ممکن ہوا۔

کسٹمز حکام کے مطابق گلگت بلتستان کے تاجروں کے احتجاج کے باعث کئی ماہ تک معطل رہنے والی سرحدی تجارت اب مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے۔

تاجروں کی ہڑتال ستمبر کے آخری ہفتے میں اس وقت ختم ہوئی جب وزیرِاعظم کی جانب سے قائم کردہ کمیٹی اور گلگت بلتستان ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

اسلام آباد: سپریم کورٹ میں اے سی کی مرمت کے دوران دھماکا، 12 افراد زخمی

2

'سزا' کے طور پر وانا مارکیٹ کو دھماکے سے اڑا دیا گیا

3

پنجاب حکومت نے پنشن ختم کرنے کیلئے مستقل ملازمت کا قانون منسوخ کردیا

4

34 سالہ زہران ممدانی نے تاریخ رقم کر دی، نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب

5

ملک میں سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا کتنے کا ہوگیا؟

6

27ویں ترمیم کی بازگشت: ’اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے خوشگوار تعلقات پر سوال اٹھانے کی کوئی وجہ نہیں‘

7

آئی سی سی قوانین کی خلاف ورزی، حارث رؤف پر 2 میچز کی پابندی، بھارتی کپتان پر میچ فیس کا 30 فیصد جرمانہ

8

صحافی نعیم حنیف کے الزامات پر صبا قمر کا سخت ردِعمل، 10 کروڑ روپے کا قانونی نوٹس بھیج دیا

کارٹون

کارٹون : 6 نومبر 2025
کارٹون : 5 نومبر 2025