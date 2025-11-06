  • KHI: Clear 30.9°C
دوسرا ون ڈے: پاکستان کے جنوبی افریقہ کیخلاف 22 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ

اسپورٹس ڈیسک شائع November 6, 2025 اپ ڈیٹ November 6, 2025 03:34pm
— فوٹو: پاکستان کرکٹ، ایکس
— فوٹو: پاکستان کرکٹ، ایکس
— فوٹو: پاکستان کرکٹ، ایکس
— فوٹو: پاکستان کرکٹ، ایکس

ایک روزہ میچز کی سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان کی ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کے خلاف بیٹنگ جاری ہے، پاکستان کی ابتدائی 3 وکٹیں 22 رنز پر گرگئیں، فخر زمان صفر، بابر اعظم 11 اور محمد رضوان 4 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے، تینوں وکٹیں ناندرے برگر نے حاصل کیں۔

فیصل آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جارہے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں، حسن نواز اور ابرار احمد کو ڈراپ کرکے فہیم اشرف اور وسیم جونیئر کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔

پاکستانی اسکواڈ:

دوسرے ون ڈے کے لیے پاکستان اسکواڈ شاہین شاہ آفریدی، فخر زمان، صائم ایوب، بابر اعظم، محمد رضوان، سلمان علی آغا، حسین طلعت، محمد نواز، فہیم اشرف، محمد وسیم اور نسیم شاہ پر مشتمل ہے۔

جنوبی افریقہ کی ٹیم میں بھی دو تبدیلیاں کی گئی ہیں، نگابا پیٹر اور ناندرے برگر کو لیزاڈ ولیمز اور لنگی انگیدی کی جگہ شامل کیا گیا ہے۔

جنوبی افریقی اسکواڈ:

جنوبی افریقہ کی ٹیم لہوان ڈری پریٹوریئس، کوئنٹن ڈی کوک، ٹونی ڈی زورزی، میتھیو بریٹزکے، سنتھیمبا کیشیلے، دونوان فریرا، جیورج لنڈے، کوربن بوش، جون فورچیون، نگابا پیٹر اور ناندرے برگر پر مشتمل ہے۔

واضح رہے کہ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔

