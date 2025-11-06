کراچی: تیز رفتار منی بس بے قابو، حادثے میں 2 کم عمر بھائی جاں بحق، 11 افراد زخمی
پولیس حکام کے مطابق کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں حب ریور روڈ پر تیز رفتاری اور غفلت سے ڈرائیونگ کے باعث پیش آنے والے حادثے میں 2 کم عمر بھائی جاں بحق اور 11 افراد زخمی ہوگئے ہیں۔
ڈی آئی جی ساؤتھ سید اسد رضا نے ڈان کو بتایا کہ ایکس-8 روٹ کی منی بس نے سعید آباد تھانے کی حدود میں واقع سورتی قبرستان کے قریب موٹر سائیکل پر سوار دونوں بھائیوں کو ٹکر ماری، حادثے کے بعد منی بس ڈرائیور کے بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 11 مسافر زخمی ہو گئے۔
ڈی آئی جی اسد رضا کے مطابق حادثے کی بنیادی وجہ غفلت اور لاپرواہی سے ڈرائیونگ تھی، حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔
ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کو سول ہسپتال کراچی کے ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے 18 سالہ علی شاہ اور اس کے 15 سالہ بھائی دانیال کی موت کی تصدیق کی۔
زخمیوں کی شناخت عاشق خان، سعید احمد، شعیب، عبدالبسیل، محمد کمال، سلیم، زینت منیر، عقیل ملک، سلمان، مقصود نوشاد اور ایک نامعلوم 30 سالہ شخص کے طور پر کی گئی۔
ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹراما سینٹر ڈاکٹر صابر میمن نے 2 کم عمر بھائیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی۔
دریں اثنا، وزیرِ اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا اور کمشنر کراچی اور کے ایم سی انتظامیہ کو فوری امدادی اقدامات کی ہدایت کی، انہوں نے زخمیوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے اور حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم بھی دیا۔