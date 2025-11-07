  • KHI: Sunny 31.6°C
گھوٹکی: پولیس کا کچے میں شرگینگ کے خلاف آپریشن، 12 ڈاکو ہلاک

ویب ڈیسکشائع 07 نومبر 2025 11:05am
— فوٹو: ڈان

سندھ کے ضلع گھوٹکی میں کچے کے علاقے رونتی میں پولیس نے شرگینگ کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں 12 ڈاکوؤں کو ہلاک کردیا، کارروائی میں پولیس کا ایک جوان شہید اور 3 زخمی ہوگئے، ڈاکوؤں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔

ڈان نیوز کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ گھوٹکی میں کچے کے علاقے رونتی میں پولیس نے شرگینگ کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے فائرنگ کے تبادلے میں 12 ڈاکوؤں کو ہلاک کردیا۔

پولیس کے مطابق گزشتہ روز شر گینگ نے حملہ کرکے 7 افراد کو قتل کیا تھا، واقعے میں کئی افراد زخمی ہوئے تھے۔

ڈی ایس پی عبدالقادر نے بتایا کہ دوران آپریشن ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو آگ لگادی گئی۔

پولیس کے مطابق ڈاکو اپنے مارے گئے ساتھیوں کی لاشیں لےکر فرار ہوگئے، ڈاکوؤں کی گرفتاری تک آپریشن جاری رہے گا۔

اس سے قبل ایس ایس پی سکھر اظہر مغل نے بتایا تھا کہ آپریشن کے دوران ایک پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہوگئے، انہوں نے بتایا تھا کہ آپریشن میں100سے زائد پولیس کے جوان حصہ لے رہے ہیں، ڈاکوؤں کیخلاف آپریشن میں 6 بکتربند گاڑیاں بھی شامل ہیں، ہلاک ڈاکوؤں کی شناخت کاعمل جاری ہے۔

