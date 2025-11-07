  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 23.9°C
  • ISB: Clear 21°C
  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 23.9°C
  • ISB: Clear 21°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

’جمع تقسیم‘ میں منفی کردار کے باعث نازیبا پیغامات موصول ہورہے ہیں، مدیحہ رضوی

انٹرٹینمنٹ ڈیسکشائع 07 نومبر 2025 01:41pm
—فوٹو: ریویو پی کے
—فوٹو: ریویو پی کے

اداکارہ مدیحہ رضوی نے انکشاف کیا ہے کہ ڈراما ’جمع تقسیم‘ میں منفی کردار ادا کرنے کے باعث انہیں سوشل میڈیا پر ناظرین کی جانب سے نازیبا پیغامات موصول ہورہے ہیں۔

’جمع تقسیم‘ ہم ٹی وی پر نشر کیا جارہا ہے، جس میں مشترکہ خاندانی نظام سے جڑے اہم مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے۔

مدیحہ رضوی نے حال ہی میں 365 نیوز کے پروگرام میں شرکت کی، جہاں انہوں نے اپنے ڈراما سیریل ’جمع تقسیم‘ کے حوالے سے گفتگو کی۔

اداکارہ نے بتایا کہ اس پراجیکٹ کے انتخاب کے وقت وہ قدرے گھبراہٹ کا شکار تھیں، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ معاشرتی مسائل کو براہِ راست نشانہ بنانے کی وجہ سے ڈرامے کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، تاہم ان کے اندازوں کے برعکس ڈراما ناظرین میں بے حد مقبول ہوا اور اسے بھرپور پذیرائی ملی۔

اداکارہ نے مشترکہ خاندانی نظام پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ذاتی طور پر اس نظام کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک علیحدہ رہنے سے آپس میں محبت اور عزت بڑھتی ہے۔

ان کے مطابق جب بہت زیادہ لوگ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں تو حالات مشکل ہو جاتے ہیں اور خودداری متاثر ہوتی ہے، جب کہ آج کے دور میں ایک ساتھ رہنا مزید چیلنجنگ ہو چکا ہے۔

مدیحہ رضوی نے اپنے کردار کے حوالے سے بتایا کہ ڈراما ’جمع تقسیم‘ میں ان کا کردار ان کی حقیقی شخصیت کے برعکس ہے، انہیں اس کردار کو نبھاتے وقت بعض اوقات اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا، خصوصاً جب ان کا کردار بیٹے کی بے جا حمایت کرتا تھا۔

تاہم، ان کے مطابق مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔

اداکارہ نے مزید کہا کہ ڈراما ’جمع تقسیم‘ یہ پیغام دیتا ہے کہ نگہت جیسی ماں نہیں بننا چاہیے، بیٹوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے بجائے انہیں درست رہنمائی دینی چاہیے۔

مدیحہ رضوی کے مطابق ڈرامے میں ان کے کردار نگہت کو ناظرین کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا ہے، حتیٰ کہ ان کے ان باکس میں نازیبا پیغامات کی بھرمار ہے، لیکن وہ اس کے باوجود اس کردار سے لطف اندوز ہو رہی ہیں کیونکہ ایسے موضوعات معاشرے پر گہرے اثرات چھوڑتے ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ رما دواجی کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا

2

پاکستانیوں کی سوچ کی وجہ سے میرا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، سامعہ حجاب

3

مجوزہ 27ویں ترمیم: ’یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر کرنا ہوگا‘

4

ڈونلڈ ٹرمپ میرے حقیقی والد ہیں، راکھی ساونت کا نیا شوشہ

5

لاہور: سیلاب سے متاثرہ نجی سوسائٹی کے مالک کی 1400ایکڑ اراضی قرق کرلی گئی

6

وزیراعظم سے متحدہ پاکستان اور پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقاتیں، 27ویں آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال

7

ہدایت کار کے غیر مناسب رویے کی وجہ سے کام کرنے سے انکار کر دیا، جینس ٹیسا کا انکشاف

8

پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 8 طیارے مار گرائے گئے، ٹرمپ کا نیا دعویٰ

کارٹون

کارٹون : 7 نومبر 2025
کارٹون : 6 نومبر 2025