  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 23.9°C
  • ISB: Clear 21°C
  • KHI: Clear 30.7°C
  • LHR: Clear 23.9°C
  • ISB: Clear 21°C
پہلا صفحہ تازہ ترین
پاک افغان کشیدگیاسرائیل حماس جنگفیکٹ چیکبریتھ پاکستانصحتحیرت انگیز

سندھ میں ڈینگی کی صورتحال تشویشناک، 24 گھنٹے میں مزید 4 اموات، 1192 کیسز رپورٹ

انعم مشکور شائع November 7, 2025 اپ ڈیٹ November 7, 2025 03:33pm
— فائل فوٹو: وائٹ اسٹار
— فائل فوٹو: وائٹ اسٹار

سندھ میں ڈینگی کا مرض تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا، گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبے میں ڈینگی سے 4 افراد جاں بحق ہوگئے، محکمہ صحت سندھ کے مطابق رواں سال ڈینگی سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 25 ہوگئی۔

محکمہ صحت سندھ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں سندھ میں ایک ہزار 192 کیسز مثبت آئے جن میں سے کراچی میں 642 اور حیدرآباد میں 550 کیسز رپورٹ ہوئے۔

محکمہ صحت کے مطابق رواں سال صوبہ سندھ میں ڈینگی کے 10 ہزار 502 کیسز رپورٹ ہوئے، سندھ کے سرکاری ہسپتالوں میں 227 اور نجی ہسپتالوں میں 212 مریض زیر علاج ہیں اسی طرح کراچی کے سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے لیے 257 جبکہ نجی ہسپتالوں میں 195 بستر مختص کیے گئے ہیں۔

محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں 37 لیبارٹریز ڈینگی ٹیسٹنگ کر رہی ہیں جن میں سے 12 سرکاری اور 25 نجی لیبارٹریز ہیں، حیدرآباد میں ڈینگی ٹیسٹنگ کے لیے 18 لیبارٹریز ہیں جن میں سے 7 سرکاری اور 11 نجی لیبارٹریز شامل ہیں۔

گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سندھ میں ڈینگی سے جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور ایک خاتون شامل ہیں، حیدرآباد میں 3 سالہ بچی، بدین میں 6 سالہ بچہ جبکہ کراچی میں 11 سالہ بچہ اور 30 سالہ خاتون ڈینگی کے سبب جاں بحق ہوئی۔

1000 حروف

معزز قارئین، ہمارے کمنٹس سیکشن پر بعض تکنیکی امور انجام دیے جارہے ہیں، بہت جلد اس سیکشن کو آپ کے لیے بحال کردیا جائے گا۔

ڈان نیوز براہ راست ملاحظہ کیجیے:

کالمز

مقبول ترین

1

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی کی اہلیہ رما دواجی کا لباس توجہ کا مرکز بن گیا

2

پاکستانیوں کی سوچ کی وجہ سے میرا لباس مختصر ہوتا جا رہا ہے، سامعہ حجاب

3

مجوزہ 27ویں ترمیم: ’یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر کرنا ہوگا‘

4

ڈونلڈ ٹرمپ میرے حقیقی والد ہیں، راکھی ساونت کا نیا شوشہ

5

لاہور: سیلاب سے متاثرہ نجی سوسائٹی کے مالک کی 1400ایکڑ اراضی قرق کرلی گئی

6

وزیراعظم سے متحدہ پاکستان اور پیپلز پارٹی کے وفود کی ملاقاتیں، 27ویں آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال

7

ہدایت کار کے غیر مناسب رویے کی وجہ سے کام کرنے سے انکار کر دیا، جینس ٹیسا کا انکشاف

8

پاکستان اور بھارت کی جنگ میں 8 طیارے مار گرائے گئے، ٹرمپ کا نیا دعویٰ

کارٹون

کارٹون : 7 نومبر 2025
کارٹون : 6 نومبر 2025