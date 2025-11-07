  • KHI: Clear 25.3°C
ملک بھر میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں استحکام

ویب ڈیسکشائع 07 نومبر 2025 02:33pm
— فائل فوٹو: رائٹرز

ملک میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کئی روز کے اتار چڑھاؤ کے بعد جمعے کو استحکام رہا۔

آل پاکستان صرافہ جیمز ایند جیولری ایسوسی ایشن کے مطابق مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا 4 لاکھ 23 ہزار 62 روپے پر مستحکم رہا جبکہ 10گرام سونےکی قیمت 3 لاکھ 62 ہزار 707 روپے پر برقرار رہی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں بھی فی اونس سونا4 ہزار 7 ڈالرپر مستحکم رہا۔

دوسری جانب چاندی کی قیمت میں بھی کوئی رد و بدل نہیں آیا، فی تولہ چاندی 5 ہزار 112 روپے پر مستحکم رہی جبکہ 10 گرام چاندی کی قیمت بھی4382روپے برقرار رہی، اسی طرح عالمی مارکیٹ میں فی اونس چاندی 48.50ڈالرپر مستحکم رہی۔

